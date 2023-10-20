Yeni Peugeot 208'in fiyatı ve özellikleri açıklandı: Artık yüzde 15 daha uygun!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 17:39

Güncelleme: 20.10.2023 - 17:49

2024 model Peugeot 208 yüzde 15 daha az yakıt tüketiyor: Fiyatı ve tüm özellikleri...

Güncellenen Peugeot 208'in fiyatları ve teknik özellikleri açıklandı. Tüm modeller Peugeot bayilerinden sipariş edilebilecek ve teslimatlar önümüzdeki birkaç ay içinde başlayacak.

2019'da piyasaya sürülen 208 türevlerinin her ikisi de makyajlandı. CMP alt yapısını, yakın zamanda güncellenen Opel Corsa ile paylaşan Peugeot 208, güncellenmiş hibrit motorlu Renault Clio ve yakında çıkacak Citroen C3'e rakip olacak.

208 serisi Active, Allure ve GT olmak üzere üç ana donanım serisine ayrılacak ve sınırlı sayıda üretilen E-Style modeli sadece e-208 ile birlikte sunulacak.

Tüm modellerin donanım seviyeleri ise değiştirildi. Orta özellikli Allure modellerinin İngiltere'de temel Active'e göre ekstra 1.650 sterlin ve GT ise yine 2 bin 200 sterlin daha pahalıya satışa sunulacak. Yeni tanıtılan sadece otomatik mild-hybrid modellerse eşdeğer 100 hp benzinliye göre 1.800 sterlin daha pahalı olacak.

PEUGEOT 208 EKRANI BÜYÜDÜ

208 Active 3,5 inç analog bir renkli ekrana sahipken Allure ve GT versiyonları ise 10 inç dijital ekrana sahip. GT ayrıca standart olarak bir 3D ekran kazanıyor ve sürücüler düzeni farklı renkler veya bilgilerle özelleştirebiliyor. Tüm modellerde eski yedi inçlik ünitenin yerini 10 inçlik merkezi dokunmatik ekran alıyor.

Allure ve GT modellerinde ekran gelişmiş çözünürlüğe ve Peugeot'nun en yeni i-Connect bilgi-eğlence sistemine sahip. 208, 308'in 'i-toggles'ını ise sunmuyor, ekranın altında klima kontrol fonksiyonlarını çalıştırmak için geçiş düğmelerine yer veriliyor.

Güç aktarma organları açısından, bu revize edilmiş 208'de hafif hibrit teknolojisine sahip bazı yeni versiyonlar da ortaya çıkacak.

Makyajlı 208'deki en büyük değişiklik, en azından dışarıdan bakıldığında, yeni far tasarımı. Hâlâ 'pençe' far imzası korunuyor, ancak otomobilin daha geniş görünmesini sağlamak için dışa doğru kaydırılmış. Yeni ön kısımda ayrıca Peugeot'nun güncellenmiş logosu ve ızgara içinde gövde renginde vurgular da yer alıyor.

Arka kısımda dikey yerine yatay LED şeritlere sahip yeni bir arka ışık imzası da dikkat çekiyor.

PEUGEOT 208 RENK SEÇENEKLERİ

Yeni Peugeot 208 Yedi dış renke sahip. Bunlardan ikisi ise yeni Agueda Sarısı ve Selenyum Grisi. Ayrıca yeni 16 ve 17 inç alaşım jant tasarımları da seçeneklere eklendi.

YÜZDE 15 YAKIT TASARRUFU

Makyajla birlikte 100 bg veya 136 bg gücünde iki hafif hibrit PureTech benzinli motor seçeneği sunuluyor. Bu araçlarda güç sadece küçük bir elektrik motoru ile donatılmış altı vitesli otomatik şanzıman üzerinden gönderiliyor. Peugeot, hibritlerin yüzde 15'e kadar daha düşük yakıt tüketimine sahip olacağını iddia ediyor.

BAZ MODEL ARTIK 6 VİTESLİ

Peugeot 208'in makyaj öncesi giriş modelinde kullanılan 75 beygirlik 3 silindirli motor makyajlı modelde de sunulacak. Ancak bu kez 5 ileri yerine 6 ileri şanzımana yer verileceği açıklandı.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ e-208

Tamamen elektrikli Peugeot e-208, yeni bir batarya ve daha güçlü 156 hp motor sayesinde daha iyi menzil elde ettiği 2022 sonundaki güncellemeleriyse koruyor. 51kWh batarya da artık 400 kilometreye kadar menzil sağlayabiliyor.

Tüm e-208 modellerinde üç fazlı 11kW şarj cihazı bulunuyor ancak elektrikli araç aynı zamanda 100kW hızlı şarj özelliğine de sahip olarak tasarlandı. Bu sayede 25 dakikadan kısa bir sürede yüzde 20'den 80'e kadar şarj olabiliyor.

PEUGEOT 208 TÜRKİYE FİYATLARI

2024 Peugeot 208'in giriş seviyesi için İngiltere'de 20 bin 400 sterlin elektrikli e-208 içinse 32 bin 400 sterlin fiyat belirlendi.

Sıfır Renault Clio esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp İngiltere'de 20 bin 4 sterline, Türkiye'de ise 1 milyon 23 bin 900 TL'ye satışa sunuluyor. Benzer fiyatlama ile Peugeot 208'in 1 milyon 40 bin liradan başlayacağını öngörebiliriz.

PEUGEOT e-208 TÜRKİYE FİYATLARI

Yine sıfır Renault Zoe R135 İngiltere'de 31 bin 895 sterlinden başlıyor (İcon donanımı 32 bin 595 sterlin). Türkiye'de ise sıfır Renault Zoe Intense R135 1 milyon 348 bin 900 TL. Benzer bir fiyatlama ile Yeni Peugeot e-208'in 1 milyon 375 bin liradan başlaması muhtemel gözüküyor.