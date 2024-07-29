İtalyanlardan özel seri

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

İç mekânda klasik zanaatkârlığı yansıtan şerit dikişler ve üç boyutlu desenler dikkat çekiyor. Gösterge panelinde, kapı içlerinde ve arka camda Armani’nin imzası bulunuyor. 500e Giorgio Armani’de, birinci sınıf JBL müzik sistemi, 7 inç TFT Ekran, 10.25 inç Dokunmatik Ekranlı NAV, DAB Radyo ve kablosuz CarPlay / Android Auto özellikleri sunuluyor.

Kombine WLTP çevrimde 320 km’ye kadar menzile sahip olan bu model, 87 kW ve 118 beygir gücünde elektrik motoru ve en gelişmiş ADAS sistemi, Seviye 2 sürüş destek sistemi ile donatılmış. Sınırlı sayıda üretilecek olan 500e Giorgio Armani 2025 yılından itibaren satışa sunulacak.

ÇİNLİ MARKA TÜRKİYE İÇİN HAZIR

Çinli off-road SUV markası JAECOO’nun, Türkiye’deki marka tanıtım etkinliğinin ardından Çin’den yola çıkan JAECOO 7 araçlar, bu hafta Türkiye limanlarına ulaştı. Avrupa’daki en yüksek hacimli JAECOO 7 sevkiyatını gerçekleştiren marka, ilk offroad SUV modelini ağustos ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. JAECOO 7, ARDIS-Tüm Zeminlerinde Akıllı Sürüş Sistemi ile dikkat çekici bir sürüş seviyesine sahip. Bu gelişmiş sistem; kum, çamur ve arazi dahil olmak üzere yedi sürüş senaryosuyla en zorlu arazi ve yol koşullarına kendini otomatik olarak uyarlıyor ve böylece karmaşık test ortamları dahil her zaman gelişmiş bir sürüş deneyimi sağlıyor.

JAECOO 7’de yer alan yenilikçi enerji emici kafes benzeri gövde tasarımı, yüksek dayanımlı çeliğin kapsamlı kullanımı ve yenilikçi ADAS sistemleri gelişmiş bir güvenlik seviyesi sağlıyor. JAECOO 7, yaklaşma açısı, uzaklaşma açısı, yerden yükseklik ve su geçiş derinliği gibi değerler açısından en zorlu arazi koşullarıyla rahatlıkla baş edebilecek nitelikler sergiliyor.