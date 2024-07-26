Fiat ve Giorgio Armani'den işbirliği: İkonik model moda devine emanet...
Fiat'ın ikonik modeli 500 elektrikli versiyonu 500e ve moda devi Giorgio Armani bir araya geldi. İşte sınırlı sayıda üretilecek modele dair ayrıntılar...
Fiat ve Giorgio Armani, "FIAT 500e Giorgio Armani" adlı özel otomobil serisi için işbirliği yaptı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'de özel üretim 500e modeli için işbirliği yapan iki İtalyan marka, güçlerini 500e Giorgio Armani özel serisini oluşturmak için birleştirdi. İtalyan tasarımını, stilini, işçiliğini ve dünya çapındaki başarısını temsil eden iki ikon marka, bir klasik oluşturmak için bir araya geldi.
Yeni model için koyu yeşil ve seramik grej renkleri oluşturuldu. Koyu yeşil, Giorgio Armani'nin tarzını canlı bir şekilde yansıtırken, seramik grej, gri ve bejin eşsiz bir şekilde harmanlanmasıyla oluşuyor. Dış tasarımda sade ve temel bir yaklaşım benimsenirken, jantlarda GA logosunun makro ölçekte temsil edilmesi otomobilin belirgin özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
İç mekânda ise klasik zanaatkarlığı yansıtan şerit dikişler ve üç boyutlu desenler dikkati çekiyor.
Aracın iç malzemeleri en yüksek kalitede seçilmiş ve Milanolu Maestro logosu ile farklılaştırılmış. Gösterge panelinde, kapı içlerinde ve arka camda Armani'nin imzası bulunuyor.
Otomobilde Full LED Infinity Design farlar ve cam tavan kullanılıyor. 500e Giorgio Armani'de, birinci sınıf JBL müzik sistemi, 7" TFT Ekran, 10,25" dokunmatik ekranlı NAV, DAB Radyo ve kablosuz CarPlay/Android Auto özellikleri sunuluyor.
Kombine WLTP çevrimde 320 kilometreye kadar menzile sahip olan model, 87 kilowatt ve 118 beygir gücünde elektrik motoru ve en gelişmiş ADAS sistemi, seviye 2 sürüş destek sistemiyle donatıldı.
Sınırlı sayıda üretilecek olan 500e Giorgio Armani 2025'te satışa sunulacak.
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