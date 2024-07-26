Fiat ve Giorgio Armani'den işbirliği: İkonik model moda devine emanet...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2020'de özel üretim 500e modeli için işbirliği yapan iki İtalyan marka, güçlerini 500e Giorgio Armani özel serisini oluşturmak için birleştirdi. İtalyan tasarımını, stilini, işçiliğini ve dünya çapındaki başarısını temsil eden iki ikon marka, bir klasik oluşturmak için bir araya geldi.