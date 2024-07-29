Jaguar 5 modelinde üretimi durdurdu! 2025'ten itibaren sadece elektrikli üretilecek...

Yayınlanma: 29.07.2024 - 14:47

Güncelleme: 29.07.2024 - 15:02

İngiliz otomobil üreticisi Jaguar, 2025 yılında tamamen elektrikli bir marka olmayı hedeflediği için yıl sonuna kadar mevcut modellerinden biri hariç tümünün üretimini durduracak. Ancak bu kararda kârlılığın da etkisi olduğu ifade ediliyor.

CEO Adrian Mardell yatırımcılara, üretim planından çıkarılan beş modelin “sıfıra yakın kârlılığa” sahip olduğunu söyledi. Yani, onları üretmeye devam etmek için gerçekten bir neden yok. Sadece F-Pace orta boy SUV üretim hattından çıkmaya devam edecek. F-Pace'in içten yanmalı motorlu ve hibrit versiyonları mevcut.

İngiliz Automotive News Europe portalı bu hamleyi ilk duyuran portal oldu. Daha önce bildirildiği üzere, şu anda markanın tek elektrikli modeli olan tamamen elektrikli Jaguar I-Pace, 2025 yılında artık üretilmeyecek.

JAGUAR'DAN 4 ELEKTRİKLİ MODEL

Amaç, lüks otomobil üreticisini tamamen elektrikli bir markaya dönüştürmek. Hintli Tata Motors'un sahibi olduğu Jaguar'ın ana şirketi JLR, başlangıçta önümüzdeki yıllarda altı elektrikli model piyasaya sürmek istiyordu. Şubat ayında otomobil üreticisi, daha çok plug-in hibritlere odaklanacağını ve saf elektrikli araçlara olan talebin soğuduğunu söyleyerek frene bastı. Ancak şirket yine de 2026 yılına kadar dört BEV piyasaya sürecekti.

Bununla birlikte, JLR'nin elektrikli hedeflerini yavaşlattığını ilk kez bildiren Automotive News Europe, otomobil üreticisinin üçü Jaguar olmak üzere altı elektrikli model piyasaya süreceğini de açıklamıştı.

Her iki durumda da, bu batarya-elektrikli modeller Range Rover Electric SUV ve elektrikli Range Rover Sport'u içeriyor. Her ikisi de içten yanmalı motorları, hibritleri ve batarya-elektrikli sürücüleri destekleyen MLA platformuna dayanmaktadır. Bu platforma dayalı bir BEV modeli için teknik veriler henüz bilinmemektedir.

'GÖKTEN DÜŞMÜŞ GİBİ GÖRÜNEN...'

Jaguar Electrified Architecture'ın kısaltması olan JEA BEV mimarisini kullanacak iki (veya üç) elektrikli Jaguar modeli için de planlar var. Bu otomobiller hakkında da henüz hiçbir ayrıntı yok. Ancak JLR'nin kreatif şefi Gerry McGovern'ın yatırımcı gününde şunları söylediği bildirildi:

“Daha önce hiç görmediğiniz, gökten düşmüş gibi görünen bir şey hayal edin ve bunu beş ile çarpın. İşte bu Jaguarlar bu kadar farklı olacak.”

Daha geçen ay JLR'nin Chery'nin iki modüler mimarisini de kullanacağı bildirilmişti. Bunlardan ilki M3X olarak adlandırılıyor ve içten yanmalı motor ve plug-in hibrid modellere adanmış durumda. İkinci platform olan E0X ise Chery ve Huawei tarafından ortaklaşa geliştirildi. Çeşitli gövde şekillerine sahip A ila C segmentini kapsıyor ve tamamen bataryalı elektrikli ve Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Araçlar (EREV'ler) için kullanılabiliyor.

JLR ilk olarak 2021 yılında sıfır emisyonlu bir otomobil markası olma hedefini açıklamıştı. O dönemde otomobil üreticisi, on yılın sonuna kadar tüm JLR model serileri için tamamen elektrikli bir varyantın mevcut olacağını söylemişti.