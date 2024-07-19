Jaguar Land Rover'a FSC sertifikalı lastik tedarik edecek firma açıklandı!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:40

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:40

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pirelli, Jaguar Land Rover (JLR) ile bir işbirliğine imza attı.

Pirelli, fosil kökenli malzemelerin yerini alan yeni malzemeler sunarken bu malzemelerin kökenini, izlenebilirliğini ve kullanımını belgeleyen üçüncü taraf sertifikasyonu sağlıyor.

Şirket, 2024 Goodwood Hız Festivali sırasında Jaguar Land Rover (JLR) ile bir işbirliğine imza attı. Pirelli, bu işbirliği kapsamında JLR'nin lüks araç portföyü için orman kökenli ve FSC sertifikalı malzemelerin kullanıldığı lastikler tedarik edecek.

FSC orman yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve dolayısıyla yerel işçilere ve topluluklara ekonomik fayda sağlanmasını şart koşan sıkı standartlar uyguluyor. Üst segment Jaguar Land Rover (JLR) araçlarının geniş bir yelpazesinde FSC sertifikalı malzemeler içeren Pirelli lastikleri kullanılacak.

Pirelli Cyber Lastikler, Pirelli'nin sensörlerle desteklenen sistemini içeriyor. Bu sistem, otomobil ile yol arasındaki tek temas noktası olan lastiklerin ilk kez ABS, ESP ve yol tutuş kontrolü dahil aracın denge kontrol sistemleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Sensörlerden alınan bilgiler daha iyi performans ve güvenlik sağlamak için kullanılıyor.

2026'DAN SONRA DEĞİŞECEK

Pirelli, Avrupa'daki fabrikalarında kullanılan tüm doğal kauçukların 2026 itibarıyla FSC sertifikalı olmasını hedefliyor. Süreç devam ediyor ve kademeli olarak tüm fabrikalarda devreye alınması planlanıyor.

Lastiğin yeni döneminde çevreye de daha fazla dikkat edilecek.

FSC gözetim zincirinin sertifikasyon süreci, FSC sertifikalı malzemenin bilinçli olarak ayrıldığını ve plantasyondan lastik üreticisine kadar zincir boyunca sertifikasız malzemelerle kirletilmediğini belgeliyor.

Pirelli, ilk FSC sertifikalı doğal kauçuk ve rayon içerikli yol lastiğini 2021'de tanıttı. Bu yolculuğun devamında 2024 sezonundaki ilk Grand Prix'den itibaren Formula 1'de FSC sertifikalı kauçuktan üretilen lastikler sunuldu.