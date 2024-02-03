Jeep Wrangler Rubicon arazi sürüşleri için en iyi aile SUV'u seçildi

Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:50

Güncelleme: 03.02.2024 - 15:50

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, prestijli otomotiv ödüllerinden birini sunan What Car? dergisi uzmanları, yıl boyunca yüzlerce otomobili test ederek 12 aylık dönemin sonunda her kategoride en iyi araçları seçerek ödüllendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen What Car? Editörü Steve Huntingford, Jeep Wrangler Rubicon'a ilişkin ''Gerçekleştirdiğimiz son büyük 4x4 testimizde Rubicon durdurulamaz olduğunu kanıtladı. En zorlu engelleri kolayca aşarak, tüm rakiplerinden daha iyi bir performans ortaya koydu. Rubicon, gerçekten her yere gidebilen bir SUV'' ifadelerini kullandı.

Wrangler Rubicon, Jeep markasının off-road şampiyonu olarak öne çıkıyor. Wrangler Rubicon gücünü, 272 HP ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli 2.0 litre dört silindirli motordan alıyor. Otomatik start-stop özelliğine sahip motor, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Araçta gelişmiş sürücü destek sistemleri (ADAS), dayanıklı ön cam, perde hava yastıkları, ön park asistanı, geri görüş kamerası, elektronik devrilme önleyici ve denge kontrolü (ESC) gibi birçok güvenlik donanımıyla beraber Uconnect bilgi-eğlence sistemi de bulunuyor.

JEEP WRANGLER RUBICON FİYATI

Jeep Wrangler Rubicon, Jeep'in kendi sitesinde 2023 model yılı olduğu belirtilerek listeleniyor.

Modelin bu listedeki fiyatı 8 milyon 385 bin TL.