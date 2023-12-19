Karda 4 mevsim lastik kullanır mı? İşte 'Tüm hava koşullarına uygun' lastikler

Yayınlanma: 19.12.2023 - 17:39

Güncelleme: 19.12.2023 - 17:39

Herkes soğuk aylarda özel kış lastiklerine geçmez, bunun yerine kar, buz, sulu kar ve sadece soğuk havalarda dört mevsim lastiklerine güvenir. Neyse ki bu kişiler için son birkaç yılda dört mevsim lastiklerin yeni bir alt kümesi ortaya çıktı: "tüm hava koşullarına uygun" lastik.

Dört mevsim lastiği ile her türlü hava koşuluna uygun lastiği ayırt eden şey, yanakta bulunan üç tepeli dağ kar tanesi (3PMSF) olarak bilinen küçük bir piktogramdır. Bu sembol, lastiğin test edildiğini ve referans bir dört mevsim lastiğinin çekiş gücünün en az yüzde 110'unu sağlayabildiğini gösteren bir tür onay mührüdür. Tüketicilere sadece sırt geometrisinin bir hesaplaması olan M+S işaretinden daha fazlasını söyleyen bir laboratuvar testidir.

Tüm özel kış lastiklerinde 3PMSF bulunur, ancak tüm hava koşullarına uygun bir lastik kış koşulları için uygundur, ancak her kış ve ilkbaharda değiştirilmesi gerekmez. Bu, Quebec ve birçok kuzey Avrupa ülkesi gibi kış lastiği kullanımının zorunlu olduğu bazı pazarlar için idealdir.

Lastik garantisi, tüketicilerin yedek lastik satın alırken göz önünde bulundurması gereken önemli bir faktördür ve bu lastiklerin ne kadar süre dayanabileceği konusunda iyi bir fikir verir. Genel bir kural olarak, kış lastikleri diş aşınma garantisine sahip değildir, ancak çoğu tüm hava koşullarına uygun lastikler bu garantiye sahiptir.

KARDA 4 MEVSİM LASTİK KULLANIR MI?

Özel kış lastikleri için kullanılan kauçuk bileşikleri sıcak havalar için tasarlanmamıştır ve belirli sıcaklıkların üzerinde sürüldüğünde yüksek seviyelerde aşınacaktır. Ayrıca, ıslak yol tutuşu ve soğuk yol tutuşu sektörde hedef çatışması olarak adlandırılır, yani ıslak yol tutuşu istiyorsanız soğuk yol tutuşundan vazgeçmeniz gerekir ve bunun tersi de geçerlidir.

Lastikler kuru zeminde performanslarını geliştirdikleri gibi kar ve buzda da geliştirdiler. Bu durum, kauçuğun daha geniş bir sıcaklık aralığında görevini yerine getirmesiyle birlikte, bazı lastik üreticilerinin tüketicilerin yıl boyunca kullanabileceği bir lastik üretmesine olanak sağladı.

Gerçek soğuk hava, çamur kesici, siyah buz tutucu kış lastiklerine ihtiyacınız varsa, takıp çıkarmanız gereken lastiklerle devam etmek hâlâ daha akıllıca. Ancak gelecekte, daha fazla sayıda dört mevsim lastiğinin 3PMSF sembolüne sahip olması ve aynı zamanda rekabetçi bir garantiyi sürdürmesi muhtemel gözüküyor. Ayrıca bu lastikler gittikçe kış kullanımınında da performansını artıracaktır.