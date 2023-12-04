Karsan, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi ile sözleşme imzaladı

Karsan, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi (Consip S.P.A) ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplam 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon Avro bedelli (KDV hariç) sipariş aldı.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:36
Karsan, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi ile sözleşme imzaladı
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Karsan, İtalya Merkezi Satınalma Ofisi (Consip S.P.A) ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplam 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon Avro bedelli (KDV hariç) sipariş aldı.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, ''Şirketimiz, Consip S.P.A ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 104 araçlık yaklaşık 44,2 milyon Avro bedelli (KDV hariç) siparişler almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında, teslimatların 2024 ve 2025 yılları içerisinde tamamlanması planlanmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.


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