Karsan Otonom e-ATAK, İsviçre'nin Arbon şehrinde hizmet verecek

Yayınlanma: 20.08.2024 - 11:02

Güncelleme: 20.08.2024 - 11:02

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin tarihi şehirlerinden Arbon'da hizmet verecek olan Otonom e-ATAK, Self Controlled City Liner projesi kapsamında satın alındı.

Aralık ayında Karsan tarafından şehre teslim edilecek araç, Ocak 2025 itibarıyla da Arbon'un toplu ulaşım operatörü Eurobus Ostschweiz AG bünyesinde yolcu taşımaya başlayacak.

Arbon tarihi şehir merkezi ile yeni yerleşim alanı Saurer Werk 2 bölgesi arasında 2,2 kilometrelik güzergahta 8 duraklı bir rotada saatte 30 kilometre hızla hizmet verecek olan Otonom e-ATAK, ülkenin ilk otonom otobüsü olacak.

ELEKTRİKLİ VE OTONOM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Karsan'ın 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' vizyonuyla yenilikçi adımlar atmayı sürdürdüğünü belirterek, ''Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Baş, Avrupa'da şehir içinde, açık trafikte otonom şekilde toplu taşıma hizmeti veren araç olan Otonom e-ATAK'ın aynı zamanda Avrupa'da tünelden geçen ilk sürücüsüz araç olarak önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.

Aracın, İsviçre'nin Arbon şehrinin dar sokaklarına uygun kompakt yapısıyla, tarihi dokuyu bozmadan, yolcularına konforlu ve çevreci bir otonom yolculuk deneyimi vaat ettiğini aktaran Baş, ''2.2 kilometrelik bir toplu taşıma güzergahında, otonom sürüş modunda yolcu taşıma hizmeti sunacak olan Otonom e-ATAK ile İsviçre'nin de sürücüsüz toplu taşımaya geçişinde öncü rol üstlenmekten gurur duyuyoruz. Daha önce Jest aracımızla adım attığımız İsviçre pazarında, ağustos ve eylül aylarında ülkenin en büyük operatörlerinden birine teslim edeceğimiz 23 adet elektrikli e-ATAK aracımızla bu pazardaki varlığımızı daha da sağlamlaştırmayı hedefliyoruz'' açıklamasında bulundu.

ADASTEC Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Ali Peker ise bu başarının Karsan ile paylaştıkları ortak vizyonun sonucu olduğunu söyleyerek ''Bu güçlü iş birliği ile toplu taşımada inovasyonun öncüsü olmaya devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.