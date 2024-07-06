Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...
Chery, Avrupa'ya açılma planları çerçevesinde İtalya'da 28 bin Euro'luk SUV modelinin lansmanını yaptı. Elektrikli modellere getirilen yüksek vergilerin önüne benzinli modellerle geçiliyor...
Çinli Chery Auto, Avrupa'daki üretim kapasitesini ve satışlarını genişletme seçeneklerini değerlendirirken, Omoda 5 SUV modelinin 27 bin 900 Euro'dan başlayan benzinli versiyonunu İtalya'da satışa sunuyor.
İSPANYA'DA BAŞLADI
Avrupa'ya çoğu elektrikli olmak üzere ekonomik otomobiller getiren birkaç Çinli şirketten biri olan Chery, bu yılın başlarında İspanya'da Avrupa satışlarına başladı.
CHERY YENİ PAZARLARA AÇILACAK
Başkan Yardımcısı Shawn Xu, perşembe günü geç saatlerde Milano'da yapılan bir sunumda, bölgede genişlediğini ve önümüzdeki üç yıl içinde küresel olarak 60'tan fazla yeni pazara girmeyi hedeflediğini söyledi.
YÜZDE 20.8'LİK VERGİ KARARI AÇIKLANMIŞTI
Avrupa Birliği'nin perşembe günü Çin'de üretilen elektrikli araçların (EV) ithalatına yönelik tarifeleri onaylama kararının ardından, Chery'nin EV'leri %20,8'lik ek vergiye tabi olacak.
SIRADA JAECOO VAR
Omoda 5, İtalya'da eylül ayından itibaren EV versiyonuyla satışa sunulacak. Bu yılın sonuna kadar Chery, daha büyük Jaecoo 7 SUV'unu da İtalya'da benzinli ve ardından plug-in hibrit versiyonuyla sunacak.
Chery, 2025 yılı sonuna kadar Omoda ve Jaecoo markaları için Avrupa'nın farklı bölgelerine hizmet edecek yakıt türlerinin karışımına sahip üçer SUV modeli planlıyor.
ÜRETİM AVRUPA'YA TAŞINIYOR
Ancak AB ile ticaret gerilimi tırmanırken, üretim kapasitesini Avrupa'ya taşımak, ihracat hacmine göre Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Chery'nin satışlarını artırmasına ve Avrupa gümrük tarifelerinin etkisini dengelemesine yardımcı olacak.
AVRUPA'DA İKİNCİ ÜRETİM TESİSİ
Chery bu yılın başlarında İspanya'da yerel bir ortakla Barselona'da otomobil üretmek için anlaştı ancak şimdi bölgede ikinci bir üretim tesisi arıyor.
İTALYA YATIRIM ÇEKMEK İSTİYOR
İtalyan hükümeti de üretim yatırımlarını çekmeye çalışıyor ve son aylarda Chery de dahil olmak üzere birçok Çinli otomobil üreticisiyle görüşmelerde bulundu.
Bu gelişme, Alman havayolu şirketinin bu hafta İtalyan havayolu şirketinin %41'ini satın almak için AB'den onay almasının ardından geldi.
İTALYAN BAKANDAN PEKİN'E ZİYARET
İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso perşembe günü Çin'e yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pekin'de Chery Auto Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ile bir araya geldi.
Perşembe günü grubun Roma ile bir anlaşmaya yakın olup olmadığı sorusuna Chery'den Shawn Xu "hâlâ bazı görüşmelere ihtiyacımız var" ifadeleri ile cevap verdi.
TÜRKİYE - ÇİN HATTI
Türkiye'de de öncelerde Çin'de üretilen elektrikli otomobiller için Çin'deki tüm otomobillere uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinin yanında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmaya başladı.
Daha sonra 8 Haziran 2024 tahinde içten yanmalı satışlarının yükselmesi üzerine Ticaret Bakanlığı ''yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen'' diyerek ''İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır'' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararının alındığını ve 7 Temmuz 2024 itibarıyla uygulanacağını açıklamıştı.
SIRADA DİĞERLERİ Mİ VAR?
AB'nin Çin'de üretilen elektrikli modellere getirdiği ilave gümrük vergilerinin ardından bölgede içten yanmalı motorlu Çin menşeli modellerin yeni bir düzenleme gelene kadar artması bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- En eğlenceli 5 burç çifti
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti