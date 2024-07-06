Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

İTALYAN BAKANDAN PEKİN'E ZİYARET

İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso perşembe günü Çin'e yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pekin'de Chery Auto Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ile bir araya geldi.

Perşembe günü grubun Roma ile bir anlaşmaya yakın olup olmadığı sorusuna Chery'den Shawn Xu "hâlâ bazı görüşmelere ihtiyacımız var" ifadeleri ile cevap verdi.