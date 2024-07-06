Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

Chery, Avrupa'ya açılma planları çerçevesinde İtalya'da 28 bin Euro'luk SUV modelinin lansmanını yaptı. Elektrikli modellere getirilen yüksek vergilerin önüne benzinli modellerle geçiliyor...

Reuters/Cumhuriyet
06 Temmuz 2024 Cumartesi, 14:03
Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

Çinli Chery Auto, Avrupa'daki üretim kapasitesini ve satışlarını genişletme seçeneklerini değerlendirirken, Omoda 5 SUV modelinin 27 bin 900 Euro'dan başlayan benzinli versiyonunu İtalya'da satışa sunuyor.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

İSPANYA'DA BAŞLADI

Avrupa'ya çoğu elektrikli olmak üzere ekonomik otomobiller getiren birkaç Çinli şirketten biri olan Chery, bu yılın başlarında İspanya'da Avrupa satışlarına başladı.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

CHERY YENİ PAZARLARA AÇILACAK

Başkan Yardımcısı Shawn Xu, perşembe günü geç saatlerde Milano'da yapılan bir sunumda, bölgede genişlediğini ve önümüzdeki üç yıl içinde küresel olarak 60'tan fazla yeni pazara girmeyi hedeflediğini söyledi.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

YÜZDE 20.8'LİK VERGİ KARARI AÇIKLANMIŞTI

Avrupa Birliği'nin perşembe günü Çin'de üretilen elektrikli araçların (EV) ithalatına yönelik tarifeleri onaylama kararının ardından, Chery'nin EV'leri %20,8'lik ek vergiye tabi olacak.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

SIRADA JAECOO VAR

Omoda 5, İtalya'da eylül ayından itibaren EV versiyonuyla satışa sunulacak. Bu yılın sonuna kadar Chery, daha büyük Jaecoo 7 SUV'unu da İtalya'da benzinli ve ardından plug-in hibrit versiyonuyla sunacak.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

Chery, 2025 yılı sonuna kadar Omoda ve Jaecoo markaları için Avrupa'nın farklı bölgelerine hizmet edecek yakıt türlerinin karışımına sahip üçer SUV modeli planlıyor.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

ÜRETİM AVRUPA'YA TAŞINIYOR

Ancak AB ile ticaret gerilimi tırmanırken, üretim kapasitesini Avrupa'ya taşımak, ihracat hacmine göre Çin'in en büyük otomobil üreticisi olan Chery'nin satışlarını artırmasına ve Avrupa gümrük tarifelerinin etkisini dengelemesine yardımcı olacak.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

AVRUPA'DA İKİNCİ ÜRETİM TESİSİ

Chery bu yılın başlarında İspanya'da yerel bir ortakla Barselona'da otomobil üretmek için anlaştı ancak şimdi bölgede ikinci bir üretim tesisi arıyor.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

İTALYA YATIRIM ÇEKMEK İSTİYOR

İtalyan hükümeti de üretim yatırımlarını çekmeye çalışıyor ve son aylarda Chery de dahil olmak üzere birçok Çinli otomobil üreticisiyle görüşmelerde bulundu.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

Bu gelişme, Alman havayolu şirketinin bu hafta İtalyan havayolu şirketinin %41'ini satın almak için AB'den onay almasının ardından geldi.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

İTALYAN BAKANDAN PEKİN'E ZİYARET

İtalya Ekonomik Gelişme Bakanı Adolfo Urso perşembe günü Çin'e yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pekin'de Chery Auto Yönetim Kurulu Başkanı Yin Tongyue ile bir araya geldi.

Perşembe günü grubun Roma ile bir anlaşmaya yakın olup olmadığı sorusuna Chery'den Shawn Xu "hâlâ bazı görüşmelere ihtiyacımız var" ifadeleri ile cevap verdi.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

TÜRKİYE - ÇİN HATTI

Türkiye'de de öncelerde Çin'de üretilen elektrikli otomobiller için Çin'deki tüm otomobillere uygulanan yüzde 10 gümrük vergisinin yanında yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmaya başladı.

Daha sonra 8 Haziran 2024 tahinde içten yanmalı satışlarının yükselmesi üzerine Ticaret Bakanlığı ''yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen'' diyerek ''İthalat değerinin yüzde 40'ı veya 7 bin dolar/adetin yüksek olanı uygulanır'' şeklinde ilave gümrük vergisi uygulanması kararının alındığını ve 7 Temmuz 2024 itibarıyla uygulanacağını açıklamıştı.

Çin'den AB vergilerine benzin bypass'ı! Chery modeli 1 milyonun altındaki fiyatı ile İtalya'da...

SIRADA DİĞERLERİ Mİ VAR?

AB'nin Çin'de üretilen elektrikli modellere getirdiği ilave gümrük vergilerinin ardından bölgede içten yanmalı motorlu Çin menşeli modellerin yeni bir düzenleme gelene kadar artması bekleniyor.

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