Karsan'a uluslararası alandan üç ödül birden

Yayınlanma: 19.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 19.05.2024 - 11:51

Karsan, Electric Evolution stratejisiyle Global Business & Finance Magazine'den üç ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karsan, yenilikçi yaklaşımı ve e-mobilite çözümleri ile küresel sahnede ödüllendirilmeye devam ediyor.

toplu taşıma sektöründe geleceğin teknolojilerini bugünün ihtiyaçlarıyla buluşturan "Electric Evolution" konseptiyle öncü rolünü üstlenen Karsan iddialı ürünleriyle kazandığı ödüllere yenilerini ekledi.

Bu yenilikçi konseptiyle Global Business & Finance Magazine'den üç ödül birden kazanan Karsan, Avrupa'nın En İyi e-Mobilite Öncü Şirketi, Avrupa'nın En Yenilikçi Otobüs Üreticisi ve Avrupa'nın En İyi Elektrikli Ticari Araç İhracatçısı seçildi.

TOPLU ULAŞIMIN DÖNÜŞÜMÜNE ÖNCÜLÜK EDİYOR

ABD'den Japonya’ya kadar geniş bir coğrafyada toplu ulaşımın yeni nesil teknolojilerle dönüşümüne liderlik eden Karsan, "Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği modellerin başarısını dünya çapında prestijli ödüllerle taçlandırıyor.

Toplu ulaşımda Avrupa'da elektrikli, otonom ve hidrojen teknolojilerinin hepsini sunabilen tek marka konumunda olan Karsan, 23 ülkede 1000'den fazla elektrikli aracıyla her geçen gün elektrikli parkını büyütüyor.

Yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK modelleri son 4 yıldır aralıksız şekilde Avrupa'da elektrikli minibüs ve midibüs pazarlarının en fazla tercih edilen araçları olmayı başardı.

Şirket, sıfır emisyona sahip, doğuştan elektrikli ve otonom araçlarıyla karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor.

AVRUPA'NIN EN YENİLİKÇİ OTOBÜS ÜRETİCİSİ!

Karsan, Avrupa'nın En Yenilikçi Otobüs Üreticisi ödülüyle, toplu ulaşımda yenilik ve teknolojinin öncüsü olmaya devam ediyor. Finlandiya'nın Tampere şehrinde kullanılmak üzere 1 adet 8 metrelik Otonom e-ATAK'ı Mart ayında teslim eden Karsan, ABD'de Michigan State University kampüsünde 1.5 yıl boyunca 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyan Otonom e-ATAK ile dünyada bir ilki gerçekleştirmişti.

Norveç'in Stavanger şehrinde ise 2022'den bu yana açık trafikte biletli yolcu taşıyan Otonom e-ATAK, var olan güzergahını kısa süre önce tünel içeren bir rota ile güncelleyerek genişletti ve tünelden geçen ilk otonom araç olarak zorlu bir sınavı daha başarı ile verdi.

Fransa, Romanya ve Türkiye de dahil olmak üzere, 6 farklı noktada otonom projelerini devreye alan Karsan, Otonom e-ATAK ile 75 bin kilometre otonom sürüş deneyimi elde ederken, 27 binin üzerinde yolcu taşıdı.

Son olarak, Hollanda'nın Rotterdam şehrinde havalimanı otonom projesine imza atan Karsan, 2024'ün sonunda bu kapsamda teslim edeceği 2 adet Otonom e-ATAK'la, dünyada ilk kez havalimanı transferini otonom bir araçla gerçekleştiren marka olacak.