Kendi kendine giden araçlar artık dışarıdan belli olacak: Turkuaz ışıklar kabul edildi

Yayınlanma: 20.12.2023 - 17:42

Güncelleme: 20.12.2023 - 17:42

Mercedes turkuaz ışıklar saçarak kendi kendine gidiyorMercedes'in EQS sedan ve S sınıfı modelleri Seviye 3 otonom sürüş durumlarını gösteren benzersiz renkte dış ışıklara sahip olacak.

Mercedes-Benz'in SAE Seviye 3 otonom sürüş sisteminin onaylandığı Kaliforniya ve Nevada'da turkuaz renkli işaret lambalarını kullanmasına izin verildi.

EQS sedan ve S sınıfı, otonom sürüş modu etkinleştirildiğinde bunu diğerlerine gösteren benzersiz dış ışıklara sahip olacak.

Turkuaz işaret lambaları ilk olarak Kaliforniya'da test edilecek ve Nevada, 2026 EQS sedan ve S sınıfında üretim için onay verdi.

Mercedes, Amerika Birleşik Devletleri'nde turkuaz renkli dış lambaları kullanmak için onay alan ilk otomobil üreticisi oldu. Bu göstergeler özellikle şirketin SAE Seviye 3 otonom sürüş sisteminin durumunu göstermeyi amaçlıyor.

Drive Pilot olarak adlandırılan sistem, sürücünün 65 km/sa'e kadar olan hızlarda birincil görevleri araca devretmesine olanak tanıyor. Elbette sürücünün, otomobilin kendi kendini sürememesi durumunda kontrolü her an yeniden ele almaya hazır olması gerekiyor.

Mercedes, herhangi bir sistemin arızalanması durumunda, sürücü kontrolü yeniden ele alana kadar aracın kontrolünü güvenli bir şekilde sürdürmek için frenleme ve direksiyon arıza emniyetleri olduğunu söylüyor.

Kaliforniya'daki test araçlarında turkuaz işaretler otomobillerin farlarında, arka lambalarında ve yan aynalarında yer alacak.

Mercedes, benzersiz renklere sahip işaret ışıklarının insanların sürücüsüz otomobil fikrine daha sıcak bakmasını sağlama potansiyeline sahip olduğunu söylüyor.

Şirket, ışıkların trafik güvenliğini artıracağını ve polis memurlarının göstergeler sayesinde sürücülerin ne zaman araç kullanmadıklarını anlamalarına yardımcı olacağını söylüyor.

NEDEN TURKUAZ?

SAE'nin aktif otomatik sürüş sistemlerini tanımlamak için önerdiği renk olmasının yanı sıra Mercedes bu rengin güvenilir bir görünürlük sağladığını ve diğer mevcut araç ve trafik ışıklarından kolayca ayırt edilebildiğini söylüyor. Şirket, turkuaz işaret lambalarının dünya çapında üretim araçlarında kullanılmak üzere standartlaştırılmasına yardımcı olmayı umduğunu da ifade etti.