Kia EV6'ya büyük batarya seçeneği geldi: Fiyatlar açıklandı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 16:43

Güncelleme: 21.10.2023 - 16:43

Kia, EV6'nın 2024 model yılının ABD'de 42 bin 600 dolardan satılacağını duyurdu. EV, arkadan itişli ya da dört tekerlekten çekişli olmak üzere artık sekiz farklı donanım seçeneğine sahip.

Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre artış gösterdi. 2022 model EV6 40 bin 900 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyordu.

EV6 Light, önümüzdeki yıldan itibaren 77,4 kWh batarya ile de satışa sunulacak.

Daha önce bu versiyon 58 kWh bataryaya sahipti. Küçük bataryalı versiyonsa hâlâ mevcut, ancak müşteriler artık daha fazla menzile sahip EV6 Light RWD ve e-AWD'yi seçebilecekler.

EV6 Light RWD 58 kWh batarya ile tek şarjla 373 kilometre gidebiliyor. Aynı zamanda, EV6 Light Long Range RWD, EV6 Wind RWD ve EV6 GT-Line RWD daha büyük batarya paketi ile 499 kilometre menzile sahip.

Ayrıca Kia, EV6 GT'nin artık EPA tarafından tahmin edilen 351 kilometre tamamen elektrikli menzile sahip olduğunu ve 2023 EV6 GT'ye göre yaklaşık 20 kilometrelik bir iyileşme sağladığın da duyurdu. En üst donanım seviyesinin fiyatının ise 61 bin 600 dolar olduğu açıklandı.

KIA EV6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Kia EV6'nın 2024 model yılı bu sonbaharda satışa sunulacak.