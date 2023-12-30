Kia motorların alev alması nedeniyle binlerce aracını geri çağırıyor

Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:45

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:46

Kia'nın motorları bir kez daha bir güvenlik endişesinin merkezinde yer alıyor ve artan yangın riski nedeniyle bir geri çağırma başlatılması teşvik ediliyor. Eylem, vuruntu sensörü bulunmayan 2011 model yılından 79 bin 812 Sorento'yu etkileyecek.

Kia, Theta II MDI motorunda herhangi bir kusur bulunmadığını, ancak "makul olmayan yangın riskini azaltmak" için bir vuruntu sensörü takacağını söyledi.

Konu, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından 2011-2016 model yıllarına ait Kia ve Hyundai araçlarına yönelik başlatılan daha geniş kapsamlı bir soruşturmayla ilgilidir. Soruşturma, çarpışmaya karışmamış araçlarda yangın çıktığına dair raporlar üzerine başlatılmıştır.

2022'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

NHTSA tarafından yayımlanan belgelerde Kia, 2022'deki bir bilgi talebinin ardından, geri çağırmayı gerektirecek bir güvenlik kusuru eğilimi olmadığını tespit ettiğini belirtti. Ancak bu yıl, düzenleyici kurum Kia'ya Theta II 2.4 litrelik MPI (çok noktadan enjeksiyon) motorla donatılmış 2011 Sorento'lar için bir geri çağırma başlatmasını tavsiye etti ve Kia da buna uydu.