Toyota ve Lexus'ta dev geri çağırma: Tam 1 milyon araçta güvenlik sorunu! İşte o modeller

Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:53

Güncelleme: 22.12.2023 - 13:02

Toyota ve Lexus araçlarda meydana gelen sorun, ön yolcu koltuğundaki hatalı bir sensörden kaynaklanıyor ve 1 milyon 120 bin aracı ilgilendiren sorun nedeniyle bu modeller geri çağrıldı.

Toyota, 2020'den 2022 model yılına kadar yaklaşık bir milyon Toyota ve Lexus aracının geri çağrıldığını duyurdu.

Sorun, ön yolcu koltuğunda kısa devre yapabilen ve bazı çarpışma türlerinde hava yastığının arızalanmasına neden olabilecek yanlış üretilmiş bir sensör.

Geri çağırma, aralarında Camry, Corolla, RAV4 ve Lexus RX'in de bulunduğu altı Toyota ve iki Lexus modelini kapsıyor.

Otomobil üreticisi, tamamı 2020 ile 2022 arasındaki model yıllarına ait olan bu araçların ön yolcu koltuğundaki Yolcu Sınıflandırma Sistemi (OCS) sensörünün bir üretim hatası nedeniyle kısa devre yapabileceğini söyledi. Toyota'ya göre bunun sonucunda yolcu hava yastığı bazı çarpışma türlerinde "tasarlandığı gibi açılmayabilir."

Toyota her bir aracın numarasını vermedi ancak Toyota serisinden şu modeller listelendi:

2020-2021 model

Avalon

Avalon Hybrid

Corolla

Highlander

Highlander Hybrid

RAV4

RAV4 Hybrid

2021

Sienna Hybrid

2020-2022

Camry

Camry Hybrid

Lexus'ta geri çağrılan modeller ise şöyle:

2021

ES250

2020-2021

ES350

RX350

RX350H

2020-2022

ES300H

ÜCRETSİZ OLARAK DÜZELTİLECEK

Otomobil üreticisi, Şubat 2024 ortasına kadar araç sahiplerini bilgilendireceğini ve OCS sensörlerini inceleyip kusurlu olmaları halinde ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı. Bu arada, araçlarının bu kapsama girip girmediğini öğrenmek isteyen araç sahipleri Toyota veya Lexus geri çağırma sitelerini kontrol edebilirler. Bu geri çağırma henüz NHTSA geri çağırma web sitesinde yayımlanmadı. Ancak yakında bu alanda görünmesi bekleniyor.