Toyota ve Lexus'ta dev geri çağırma: Tam 1 milyon araçta güvenlik sorunu! İşte o modeller

Toyota ve Lexus'ta bir milyon otomobil hava yastığı açılmama sorunu nedeniyle geri çağrılıyor. 2020 ve 2022 yılları arasını kapsayan geri çağırmada tüm modeller listelendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2023 - 12:53
Toyota ve Lexus'ta dev geri çağırma: Tam 1 milyon araçta güvenlik sorunu! İşte o modeller
Abone Ol google-news

Toyota ve Lexus araçlarda meydana gelen sorun, ön yolcu koltuğundaki hatalı bir sensörden kaynaklanıyor ve 1 milyon 120 bin aracı ilgilendiren sorun nedeniyle bu modeller geri çağrıldı. 

Toyota, 2020'den 2022 model yılına kadar yaklaşık bir milyon Toyota ve Lexus aracının geri çağrıldığını duyurdu.

Sorun, ön yolcu koltuğunda kısa devre yapabilen ve bazı çarpışma türlerinde hava yastığının arızalanmasına neden olabilecek yanlış üretilmiş bir sensör.

Geri çağırma, aralarında Camry, Corolla, RAV4 ve Lexus RX'in de bulunduğu altı Toyota ve iki Lexus modelini kapsıyor.

Otomobil üreticisi, tamamı 2020 ile 2022 arasındaki model yıllarına ait olan bu araçların ön yolcu koltuğundaki Yolcu Sınıflandırma Sistemi (OCS) sensörünün bir üretim hatası nedeniyle kısa devre yapabileceğini söyledi. Toyota'ya göre bunun sonucunda yolcu hava yastığı bazı çarpışma türlerinde "tasarlandığı gibi açılmayabilir."

Toyota her bir aracın numarasını vermedi ancak Toyota serisinden şu modeller listelendi: 

2020-2021 model 

  • Avalon
  • Avalon Hybrid
  • Corolla
  • Highlander
  • Highlander Hybrid
  • RAV4 
  • RAV4 Hybrid 

2021 

  • Sienna Hybrid 

2020-2022 

  • Camry 
  • Camry Hybrid

Lexus'ta geri çağrılan modeller ise şöyle:

2021

  • ES250

2020-2021 

  • ES350
  • RX350 
  • RX350H

2020-2022 

  • ES300H 

ÜCRETSİZ OLARAK DÜZELTİLECEK

Otomobil üreticisi, Şubat 2024 ortasına kadar araç sahiplerini bilgilendireceğini ve OCS sensörlerini inceleyip kusurlu olmaları halinde ücretsiz olarak değiştireceğini açıkladı. Bu arada, araçlarının bu kapsama girip girmediğini öğrenmek isteyen araç sahipleri Toyota veya Lexus geri çağırma sitelerini kontrol edebilirler. Bu geri çağırma henüz NHTSA geri çağırma web sitesinde yayımlanmadı. Ancak yakında bu alanda görünmesi bekleniyor.


1 milyon toyota lexus otomobil haberleri araç geri çağırma hava yastığı

İlgili Haberler

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede

2023'te en çok satan 20 otomobil markası ve fiyatları: Togg da listede
Tesla mahalleleri güneş enerji satraline dönüştürüyor: Şehirler değişiyor!

Tesla mahalleleri güneş enerji satraline dönüştürüyor: Şehirler değişiyor!
Volkswagen, Audi ve Porsche; Tesla'ya boyun eğdi: Taahhütte bulundu

Volkswagen, Audi ve Porsche; Tesla'ya boyun eğdi: Taahhütte bulundu

En Çok Okunan Haberler