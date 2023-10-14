Kia pick-up modeli için kolları sıvadı

Yayınlanma: 14.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 14.10.2023 - 14:45

Güney Koreli Kia'nın uzun süredir bir pick-up modeli çıkarmak istediği biliniyor. 2022 yılında 2 elektrikli pick-up modeli yapmak istediğini doğrulayan firmada ilk araç netleşmeye başladı. Güney Kore'deki EV Günü etkinliğinde Kia'nın tasarım başkanı Karim Habib, yeni model için "Yakında bir göz atma şansınız olacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

BMW F01 7 Serisi gibi oldukça başarılı modelleri de tasarlayan Kia'nın tasarım başkanı Karim Habib ardından şöyle konuştu:

"Tasarımcılar olarak görevimiz markaya ve müşterilere hizmet etmek. İnsanların kullanması için ürünler tasarlıyoruz."

Yapılan ticari marka başvurusuna dayanarak "Tasman" adıyla anılacağına dair tahminler yürütülen Kia kamyonetinin, bu hafta EV Günü etkinliği kapsamında tanıtılan EV3 ve EV5 crossover modelleriyle aynı tasarım dilini benimsemesi bekleniyor.

Kia'dan önümüzdeki günlerde ipuçlarının paylaşılması bekleniyor. Ancak elektrikli pick-up'ın menzil ve teknik bilgileri henüz belli değil.

Bu arada Kia'nın Tasarım Başkanı olan Karim Habib'in, markanın yeni tasarım yüzünü oluşturmada büyük katkı sağladığını ve Kia'nın elektrikli yol haritasında önemli bir rolü olduğunu da hatırlatmak lazım. Ayrıca Karim Habib, BMW F01 7 Serisi gibi oldukça başarılı modelleri de tasarlamıştı.