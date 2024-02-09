Kia Sorento makyajlandı: Hibrit modeller bir süre daha bekleyecek!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:26

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:26

Kia'nın yenilenen modeli 2024 Sorento'nun baz fiyatı ABD'de 33 bin 365 dolara çıktı.

Bu da 2023 modeline göre 1600 dolarlık bir arttı.

HIBRITLER BİR YIL DAHA BEKLEYECEK

Sadece fosil yakıtla çalışan Sorento 2024 için güncelleniyor. Benzin-elektrikli hibrit ve PHEV modelleri 2025 yılında makyajlanacak.

Kia, 2024 Sorento'nun makyaj maliyetini temel fiyatına 1600 dolarlık bir artışla tüketicilere yansıtıyor. Temel LX artık 33 bin 365 dolardan başlıyor ve yeni X-Pro off-road donanım seviyesi 48 bin 765 dolarla serinin zirvesinde yer alıyor.

SORENTO'NUN GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Çok daha yakışıklı bir kupa ve revize edilmiş bir iç mekân, birkaç yeni trimden bahsetmeye gerek yok. Bu en azından benzinli modeller için geçerli. Benzinli-elektrikli Sorento hibrit ve plug-in hibrit (PHEV) modelleri 2024 yılı için geçen yılki görünümlerini koruyor, ancak bu varyantlar 2025'te yeni kıyafetleri benimseyecek. Güncellenecek hibrit versiyonlar için henüz fiyatlandırma detaylarıysa açıklanmadı.

Mevcut Sorento nesli kâğıt üzerinde sevilecek pek çok şey sunuyor. Konforlu bir sürüş, keyifli sürüş dinamikleri, yüksek kaliteli malzemeler kullanan ergonomik bir kabin, çok yönlü bir kargo alanı ve ilk iki sıradakiler için rahat koltuklar.

KIA SORENTO TÜRKİYE FİYATI

Kia bayilerinde 2023 model Sorento 1.6 litre 230 beygir gücündeki 4x4 otomatik şanzımanlı olarak kampanyalı 3 milyon 60 bin TL ile 3 milyon 210 bin lira arasında olmak üzere satışa sunuluyor.

Makyajlı Kia Sorento'nun yurtdışında 2.5 litre benzinli, 2.2 litre dizel, 3.5 litre benzinli olmak üzere motor seçeneklerine sahip olduğu farklı kaynaklarda ortaya çıkarken henüz 1.6 litrelik motora dair bir bilgi paylaşılmadı.

1.6 litrelik 230 beygir gücündeki hibrit üniteye makyajlı modelde de yer verilir ise diğer hibritler gibi ancak 2025 yılında satışa sunulabilir. Makyajlı ve makyajsız modelde fiyatın ise yüzde 5 civarı değişmesi bekleniyor.