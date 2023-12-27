Kış lastiği kullanımında püf noktalar nedir? Karlı ve buzlu yollarda araba nasıl kullanılır?

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:02

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:02

Kış koşulları ve kar yağışlarına karşın Euromaster, kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Ülkemizde ticari araçlar için zorunlu olan kış lastiği uygulamasını her segmentteki araç sahiplerinin güvenliği için öneren firma, kış şartlarında tüm sürücülerin doğru lastikleri tercih etmeleri için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Ayrıca Euromaster; araç sahiplerinin ve sürücülerin mevsim koşullarına uygun olmayan lastiklerini, bir sonraki mevsime kadar koruyan lastik oteliyle de depolama imkânı sundupunu paylaştı.

Kış mevsimiyle beraber düşen sıcaklıklar ve kar yağışının görülmeye başlanması sürüş konfor ve güvenliğini azaltıyor. Bu kapsamda ısının +7 derece veya altına düştüğü tüm hava ve yol şartlarında buzlanma ve yağıştan kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için kış lastiğinin gerekliliği bir kez daha öne çıkıyor. İşte kış lastiği kullanımına ilişkin püf noktalar...

DOĞRU LASTİK SEÇİMİ

Özel olarak formüle edilmiş kauçuklardan üretilen kış lastikleri; otomobillerin buzlu ve karlı yollarda kontrollü şekilde yol almasını kolaylaştırıyor. Daha geniş sırt blokları ve kar birikimini önleyen ekstra kanallara sahip kış lastikleri, yol tutuşu için ekstra kavrama gücü sağlıyor. Kış lastiklerini, lastik yanağındaki dağ - kar tanesi simgesinden anlamak mümkün ancak güvenilir bir servisten yardım almak doğru lastik seçimine katkı sağlıyor. Kış şartlarında 4 lastiğin de kış lastiği olmasına ise savrulma ve kaymaların yaşanmaması açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle lastiklerin sırt desenleri ve performans özellikleri farklı ise sürücünün direksiyon hakimiyeti olumsuz etkileniyor.

ANİ HAREKETLERDEN KAÇINILMALI

Kış lastikleri karlı ve buzlu havalarda tutunmayı diğer lastiklere oranla daha iyi sağlarken kullanıcıların bu tutunmayı ani hareketlerle zayıflatıp kaymalara engel olmak dikkat etmesi gerekiyor.

Ani hızlanma aracın patinaj çekmesini, ani yavaşlamalar aracın kızaklayarak öne doğru kaymasına neden olabilir. Virajlarda ise öncelikli olarak viraja girmeden önce hızı düşürmek ve viraj içinde dönüş esnasında mümkün olduğunca frenden kaçınarak aracın dönüş tarafının aksi yöne özellikle arka kısmının kaymaması için dikkat edilmelidir.

Ayrıca yine hızlı şekilde yapılan manevralarda ani direksiyon hareketleri de aracın önden kaymasına ve direksiyonun çevirildiği yöne aracın gitmeyip düz bir şekilde kaymasına da neden olabilir.

Bu tip zorlu durumlarla başa çıkmak için kullanılacak sürüş tekniklerini öğrenmek içinse güvenli sürüş teknikleri eğitimi veren yerlerden destek alabilirsiniz.

DOĞRU SAKLAMA LASTİĞİN ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Lastiklerin kullanım koşulları ve saklanmasına ilişkin bilgiler veren Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann, lastiklerin üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle kullanılabileceğini belirterek bu süreyi geçen lastiklerin fonksiyonlarını zamanla yitireceğini vurguladı. Guillaume Wisselmann, “Lastikler ağır koşullarda kullanıldıysa ve saklama koşullarına özen gösterilmediyse bu süre daha da kısa olacaktır. Keza araç kullanıcılarının ve filo sahiplerinin, lastiklerini en uygun alanlarda muhafaza etmeleri gerekiyor. Biz de Euromaster olarak teknik gereksinimlere uygun lastik otellerimizle lastiklerin ömrünü uzatıyor ve uzman ekibimizle bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de pek çok noktaya ulaşabilecek şekilde yaygın olarak lastik saklama hizmeti veriyoruz” diye konuştu.