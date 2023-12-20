Kış lastiklerinde yeni buz derecelendirme sertifikası ne anlama geliyor? En iyi kar lastikleri hangileri?

Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:40

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:40

Üç tepeli dağ kar tanesi (3PMSF), 1999 yılında geliştirilmesinden bu yana bir başarı nişanı olmuştur. Bu sembolü taşıyan lastikler, 3PMSF lastiğinin tüm mevsim referans lastiğinin çekiş gücünün en az yüzde 110'u ile hızlandığının doğrulandığı orta dolgulu karda hızlanma testinin tamamlandığını gösterir. Ancak artık bir kış lastiğinin buz performansını başka bir yanak işaretiyle onaylamak için bir frenleme testi var.

Kış lastiklerindeki yeni buz tutuş sembolü, karda hızlanma için mükemmel çekiş sağlayan lastikleri buzda yavaşlama konusunda da iyi olanlardan ayırıyor. caranddriver'da yer alan habere göre Tire Rack test müdürü TJ Campbell yeni derecelendirme üzerine şöyle konuştu:

"Lastik endüstrisi, özel kış lastiklerini üç tepeli dağ kar tanesi markalı dört mevsim lastiklerinin çoğalmasından ayırt etmeye yardımcı olacak bir tanımlayıcıya ihtiyaç olduğunu fark etti."

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) teknik komitesi tarafından onaylanan yeni derecelendirme, kış lastiklerinin artık buzlu yüzeylerde frenleme ile ilgili çekiş için uluslararası kabul görmüş bir teste sahip olduğu anlamına geliyor.

2021'de onaylanan bu test standardı, 1,18 veya daha yüksek buz kavrama endeksine sahip kış lastiklerinin (yani referans lastikten yüzde 18 daha fazla kavrama) buzlu bir dağ zirvesinin kauçuk yanak resmini kazanmasına izin veriyor.

Şimdilik bu yeni amblem sadece en yeni nesil çivili Nokian Hakkapeliitta 10 ve çivisiz Hakkapeliitta R5'lerin yanaklarında görüldü. Nokian'dan Wes Boling, bu özel test sırasında Volkswagen Golf de dahil olmak üzere çeşitli önden çekişli araçlar kullandıklarını söyledi. Ayrıca bu özel buza dayanıklı lastiklerdeki kauçuk ve reçinelerin aşırı soğuk havalarda, tipik bir kış lastiğinden daha iyi performans gösterdiğine dikkat çekti.

YENİ LASTİK TESTLERİ NASIL YAPILIYOR?

Test, üç fren testinden ilki gerçekleştirilmeden en az bir saat önce sulanmış düz bir cilalı buz yüzeyinde yapılmalıdır. Buz yüzeyi daha sonra teste dahil edilmeyecek bir lastik seti takan bir test aracı ile ön koşullandırılır. Ön koşullandırma, yüzeyin uygun şekilde hazırlandığından emin olmak için standartlaştırılmış dört mevsim referans lastiklerle ölçülür ve kış lastiklerinin karşılaştırılacağı hedefi etkili bir şekilde belirler.

Test sırasında kar veya yağmur yağmamalı, doğrudan güneş ışığından kaçınmak bariz nedenlerden dolayı en uygunudur ve rüzgârlı hava olumsuz koşullar olarak kabul edilmelidir.

Yüzeyden yaklaşık bir metre yükseklikte ölçülen hava sıcaklığı 5 ila 39 Fahrenheit derece arasında olmalı, koşullandırılmış buz yüzeyinin sıcaklığı ise 5 ila 23 Fahrenheit derece arasında ölçülmelidir.

Test aracı ise birden fazla lastik boyutunu kabul edebilen ABS'li bir binek otomobil olmalıdır. Lastiklerin yükünü artırmak için özel olarak konumlandırılmış balast veya ek ağırlığa izin verilmez, ancak test aracı gerektiğinde 2,3 inç kalınlığa kadar tekerlek adaptörleri veya ara parçalar takabilir. Her bir test lastiği için alıştırma prosedürü kuru asfaltta en az 62 mil seyahatten oluşur ve testten önce herhangi bir kar ve kirden tamamen arındırılmış olmalıdır.

Test, en az dokuz toplam test ile saatte 12 ila 15 mil hızla tamamlanır ve bir derecelendirme oluşturmak için en yüksek ve en düşük değerler çıkarılır.