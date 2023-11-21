Kışın motosiklet kullananlar dikkat: 'İleri sürüş eğitimi şart'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:39

Güncelleme: 21.11.2023 - 13:39

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, yaptığı açıklamada, insanların trafikte rahatça yol alabilmek için iki tekerlekli araçların konforunu fark ettiklerini belirterek, sayısı hızla artan motosikletlerin daha da yaygınlaşacağını anlattı.

Son 3 yıl içerisinde yaklaşık bir milyon motosiklet kullanıcısının daha trafiğe çıktığını dile getiren Özsoy, "Önümüz kış; yapılması gereken şey, klişe olacak ama eğitim almak. Kesinlikle eğitim almamız gerekiyor. Çünkü ıslak zeminde dengede giden bir aracın dinamikleri, dört tekerlekli bir aracın dinamiklerinden çok daha farklı. Bu nedenle eğitim şart" dedi.

Yağmurda sürüş için, lastik basıncından fren yapma anındaki vücut pozisyonuna kadar, öğrenilmesi gereken çok önemli şeyler olduğuna vurgu yapan Özsoy, "Diğer önemli başlıksa kesinlikle ekipman kullanımı. Kışlık lastikler, ayrıca kullandığınız koruyucu ekipmanın da mevsime uygun olması gerekli. Yağmur geçirmeyen, düştüğünüz zaman uzuvlarınızı koruyacak, sürtünmeye dayanıklı kıyafetler gibi şeyleri mutlaka kullanmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Özsoy, trafikte motosikletlerin fark edilmesi konusunda kaydedilmesi gereken aşamaların olduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"İnsanlar artık motosikletleri, özellikle pandemiyle birlikte iyice fark ettiler. Kurye arkadaşlarımız, insanlar pandemide evlerinden çıkamazken tüm ihtiyaçlarını kapılarına kadar getirdiler. En çok şikâyet edilen belki kuryeler ama en çok ihtiyacımız olan da kuryeler. Neden derseniz, bir gün kontak kapatacak olsalar inanın ticaret durur. Gümrük evraklarından tutun, kana ve organa kadar çok şey taşıyorlar. Sadece yemeğimizi suyumuzu taşımıyor bu insanlar. Acil ilaçları taşıyorlar."

RÜZGÂR FAKTÖRÜ

Motosiklet konusunda farkındalığın artırılması için empatinin çok önemli olduğunu dikkati çeken Özsoy, otomobil ehliyeti almak isteyen sürücü adaylarına bir kereliğine de olsa motosiklet üzerinde olma tecrübesini yaşatmanın empatiyi artırabileceğine inandığını söyledi.

Özsoy, Avrasya Tüneli'nin motosiklet kullanımına açılmasının kış şartlarında çok faydalı olduğuna vurgu yaparak, "Rüzgârlı, fırtınalı havalarda motosiklet sürücüleri köprü üzerinden geçerken büyük sorun ve denge kaybı yaşıyor. Şimdi Avrasya tünelinden çok güvenli biçimde geçilebiliyorlar" dedi.

BİRÇOK KULLANICININ BİLMEDİĞİ TEKNİKLER

Motosiklet İleri ve Güvenli Sürüş Uzmanı Aydın Korkmaz da güvenli sürüş için koruyucu ekipman kullanımının önemine işaret ederek, "Kış şartlarında mümkün olduğunca motosikleti daha dik konumda kullanmalarını, kendilerini daha çok göstermelerini öneriyoruz. Olası frenleme durumunu hep göz önünde bulundurarak sürüş yapmaları, frenleme esnasına daha yumuşak davranmaları, avuçlarında yumurtayı çıtlatır gibi daha sakin ve öngörülü biçimde frene dokunmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

İleri sürüş tekniklerini öğrenmenin önemini vurgulayan Korkmaz, "Motosiklet sürücüsü ipte yürüyen cambaz misalidir. Bir çok kullanıcının bilmediği çok fazla teknik var. Bu teknikler ihtiyaç doğrultusunda yıllar sonra karşımıza çıkabiliyor. Eğitim alan insanların bize geri dönüşü oluyor, 'İyi ki bu pratiği yapmışım çünkü işi şansa bırakmadım, reflekslerim gerektiği yerde harekete geçti' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Korkmaz, eğitimlerle geliştirilen kas hafızasının hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, "Motosiklet kullanımında dört önemli işleyiş vardır; viraj, manevra, fren ve denge. Bu ilk üç unsur tamamen dengenin üzerine kuruludur. Bunları çok iyi geliştirmemiz gerekiyor ki trafikte kontrollü biçimde yol alabilelim" dedi.

Korkmaz, motosikletlerin ve motosiklet sürücülerinin denetlenmesinin hayati önemi olduğunu belirterek, "Denetim yeterli değil, trafikte plakasız hareket edenler var, ehliyet grubunun yetersiz olduğu, A1 sınıfı ile daha yüksek motor hacmi olan araçları kullananlar var. Bu denetimin daha da artırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.