Kur zamları ikinci el pazarını hareketlendirdi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.09.2024 - 04:00

Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el pazarında son bir yıldır yaşanan durgunluğun yılın son dört ayında ortadan kalkmaya başlayacağını söyledi.

ARTIŞ BEKLENMİYOR

İkinci el satışlarında son bir yılda yüzde 30 oranında bir düşüş yaşandığını ifade eden Hüsamettin Yalçın, “Tüketici hâlâ, 1 milyon TL’si varsa, bunu ikinci el araç almak yerine bankaya yatırmayı tercih ediyor. İkinci eldeki düşüşlerin nedenlerinden biri bu. Eylülde döviz kurundaki artış sıfır kilometre araçlarda fiyatlara yansıtıldı. Bu zamlar olmadan önce ikinci el araçlarla sıfır kilometre araçlar arasındaki fiyat makası çok dardı. Şimdi o makas, 0 km araçlarda yukarı doğru açıldıkça ikinci eldeki fiyat makası normal hale gelecek. Böylece tüketicinin tercihi ikinci el de olabilir. Dolayısıyla ikinci elde fiyatların yıl sonuna kadar sabit gideceğini düşünüyoruz. İkinci elde çok büyük fiyat artışları olmayacak, daha alınabilir bir seviyeye gelecek. 0 km araçlara eylül ayında yapılan fiyat artışlarına karşın eylül ayında sıfır kilometre otomotiv pazarı finansman, kredi sıkıntılarına karşın yine 80 bin-90 bin adetler seviyesini yakalayacaktır. Kasım-aralık ayındaki yoğun kampanya bombardımanı ile bu sene toplam pazarın 1.1 milyon adede yaklaşması sürpriz olmaz” dedi.