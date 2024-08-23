Sıfır otomobil alamayana yeni çözüm: Garantili sıfır ayarında ikinci el...
İkinci el otomobil satışlarında garantili satışlar dikkat çekmeye devam ediyor. Sıfır otomobile erişemeyenler garantili ikinci el otomobile yönetiyor.
İkinci el otomobil satışları sıfır satışlarındaki kampanyaların etkisi ile düşmeye devam ederken, son gelen istatistiklerde sıfır otomobillerdeki satışların da gerilemeye başladığı ortaya çıktı. Sıfır satışlarındaki açığın tekrar ikinci el satışlarını artırması beklenirken garantili ikinci el otomobil satışları da dikkat çekiyor.
Konu üzerine açıklamalarda bulunan Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, Renew markasının sektöre kazandırdığı yenilikler hakkında, "Renew markası ile birlikte birlikte, ikinci el araç alım sürecini yeniden tanımlıyoruz. Sadece bir araç değil, aynı zamanda güvence, kalite ve şeffaflık sunuyoruz. İkinci el araç almak, birçok kişi için zorlayıcı olabilir. Ancak Renew ile bu süreci kolaylaştırıyor ve müşterilerimizin tüm endişelerini ortadan kaldırıyoruz” dedi.
Renew Garantisi’nin önemine değinen Aras, "Müşterilerimize sunduğumuz bu garanti, onların ikinci el araç alırken bile kendilerini güvende hissetmelerini sağlıyor. 8 yaş ve 150 bin kilometredeki araçlar için 6 ay veya 12 ay boyunca geçerli olan bu garanti, araçların mekanik ve elektrik aksamlarını kapsıyor. Böylece, beklenmedik arızalar karşısında müşterilerimizin yanında oluyor ve onlara en iyi hizmeti sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu garanti, bizim müşterilerimize olan bağlılığımızın ve onlara verdiğimiz değerin bir göstergesidir" şeklinde konuştu.
İkinci el otomobil alımlarında verilen garantiler satışları destekliyor. Otomobili alırken yeterince bilgi sahibi olmayan alıcılar kusurlu modelleri fark edemeyebiliyor. Kimi zaman satılan otomobilleri kontrol edenler tarafından da gözden kaçan bu hatalar bazense satıcı tarafından gizlenebiliyor. Garantili satışlar ise oluşabilecek maddi zararları bertaraf ederek güvenle ikinci el otomobil almasına imkân sağlıyor.
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