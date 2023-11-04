Dünyanın en hızlı elektrikli aracı: Hızlı çekim değil! 1 saniyede 100 kilometreye çıkıyor

Yayınlanma: 04.11.2023 - 16:51

Güncelleme: 04.11.2023 - 18:09

AMZ Racing Mythen saatte 100 kilometre hıza sadece 0.956 saniyede ulaşabildiğini gösterdi. Ancak dünyanın en hızlı elektrikli aracının içindeki insanlar için bu deneyim o kadar yoğun ki çok daha uzun bir süre gibi geldiği ifade ediliyor.

Eylül ayında, 0-100 km/h hızlanmasını sadece 0,956 saniyede tamamlayarak yeni bir dünya rekoru kıran amaca yönelik üretilmiş bir elektrikli araç insanlar için oldukça enteresan bir deneyim sağlıyor.

Chiara Lenz adlı sürücü dünya rekoru hızda 3,8 G gibi muazzam bir ivmeye maruz kalmıştı. Dünya üzerinde normal bir insanın bunu deneyimleyebileceği tek yer, Japonya'da Scott'ın söylediğine göre binicilerin kemiklerini kırmaya devam ettiği için kapatılan bir hız treni.

Mythen bu tür bir hızlanmaya ulaşmak için sadece lastiklerine güvenmiyor. Ekip üyesi Ben Weber, aracın yalnızca mekanik tutuşa güvenmesi halinde 100 kilometre/saat hıza yaklaşık 1,5 saniyede ulaşabileceğini belirtiyor. Bu ekstra yarım saniyeyi kazanmak için, fanlar biraz daha fazla tutuş sağlamak üzere aracı yere doğru emiyor. Otomobili gerçekten kullanma deneyimini kelimelere dökmek ise oldukça zor olarak ifade ediliyor.

Lenz, "Bunu tarif etmek kesinlikle zor çünkü sadece bir saniye" ifadelerini kullandı. Gerçekten gerçeküstü bir deneyim olduğunu belirtti.

Bu testi daha sonra yapan YouTuber Tom Scott da AMZ Racing tarafından tasarlanan ve rekor kıran elektrikli araç "Mythen"in direksiyonuna geçti. Ağırlığı nedeniyle 1,4 saniyede 100 km/sa hıza ulaşabilen Scott sadece 1,4 saniye sürmesine rağmen, bunun çok daha uzun sürdüğüne yemin etti ve "Hayatımın en uzun saniyesiydi" ifadelerini kullandı.