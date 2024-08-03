Lexus'un 'Online Rezervasyona Özel Yaz Fırsatları' kampanyası: İşte Lexus fiyatları ve kampanyalar...

Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:43

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:43

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, LBX modeliyle başlattığı kampanyasını tüm SUV modellerinde devam ettiriyor. Ağustos ayı boyunca devam edecek satış kampanyasında LBX, RX, NX ve RZ SUV modellerinde yaz fırsatları sunuluyor.

Modele göre stoklarla sınırlı olacak kampanya kapsamında 750 bin liraya varan indirimler dikkati çekiyor. Lexus'un hizmetlerinden biri olan online rezervasyona özel olarak sunuluyor. Müşteriler, internet adresinden istedikleri modeli kredi kartıyla rezerve ederek indirimden faydalanabilecekler.

LEXUS LBX

Markanın B-SUV modeli modellerinde 430 bin liraya varan indirimler bulunuyor. Lexus LBX modeli, 1 milyon 935 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

LEXUS NX

LEXUS NX

Lexus NX, D-SUV segmentinin beğenilen modellerinden biri olmaya devam ediyor. Lexus'un 'Online Rezervasyona Özel Yaz Fırsatları' kapsamında tam hibrit NX 350h modelleri 180 bin liraya varan ve plug-in hibrit NX 450h+ modeli ise 450 bin lira indirimle sunuluyor. NX, 3 milyon 880 bin liradan başlayan fiyatlara sahip.

LEXUS RX

Lexus'un RX SUV modeli de kampanya kapsamında büyük avantajlarla tercih edilebilecek. Lexus'un E SUV premium segmentindeki modeli RX 350h tam hibrit 570 bin liraya, RX 500h performans hibrit 320 bin liraya ve RX 450h+ plug-in hibrit 750 bin liraya varan indirimlerle yeni sahiplerini bekliyor. RX modeli, 4 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

LEXUS RZ 450e

Şirketin tamamen yeni elektrikli D/E-SUV modeli RZ 450e modeli de ağustos ayı boyunca devam edecek 'Online Rezervasyona Özel Yaz Fırsatları' ile sunuluyor.

Lexus'un yeni elektrikli modeli RZ 450e ağustos ayı boyunca 200 bin liralık bir indirimle satın alınabilecek. 3 milyon 750 bin liradan tercih edilebilen Lexus RZ 450e, tek şarjla ortalama 400 kilometrelik bir sürüş menzili sunuyor.