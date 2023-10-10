Mazda, görüntüleri yayımladı: Fuarda çıkacak yeni model belli oldu

Yayınlanma: 10.10.2023 - 14:54

Güncelleme: 10.10.2023 - 14:54

Mazda, önümüzdeki günlerde yapılacak Japonya Mobility Fuarı'nda sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Mazda, hayranlarının "NA" koduyla tanıdığı ilk nesil Miata modeli ve yeni tanıtılan "ND3" ile birlikte MX-5 modeline odaklanıyor.

Ayrıca, Miata'yı sürmenin nasıl bir şey olduğunu anlamalarını sağlayacak, özel olarak tasarlanmış yarı ölçekli bir MX-5 modeli de fuarda sergilenecek.

Mazda'nın standındaki en dikkat çekici model ise yeni bir konsept araç olacak. Şu anda sadece üst kısmı görünen otomobilin tasarımı, geçen yılın ikinci yarısında ortaya çıkan Vision Study konseptini çağrıştırıyor.

Mazda'nın "markanın keyifli araçlara olan ilgisini göstermek için tasarlandığını" belirttiği Vision Study kısa bir süre gösterilmişti.

Yeni modelin en erken 2026'da satışa sunulması iddia ediliyor.