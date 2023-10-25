Mazda MX-5, Tokyo Motor Show'da tanıtıldı: Teknik özellikleri açıklandı...

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:54

Mazda MX-5 sadece spor otomobil dünyasının değil, tüm otomotiv endüstrisinin bir simgesi. Bu nedenle Mazda'nın 2015'teki lansmanından bu yana sadece küçük güncellemelerle mevcut otomobilin ömrü boyunca güvenli bir şekilde oynaması şaşırtıcı değildi. Ancak önümüzdeki yıl şimdiye kadarki en büyük değişiklikler yapılacak.

Dış kısımda mevcut MX-5 için ilk estetik değişiklikleri görülüyor. Gündüz farlarına sahip yeni LED farlar var ve arka farlar da yeniden tasarlandı. Aero Gri de dış boya renkleri listesine eklendi.

MAZDA MX-5 İÇ MEKÂN

Kabinde, yalnızca orta konsoldaki döner kadranla çalıştırılan eski yedi inçlik ekranın yerini alan daha büyük bir 8,8 inç dokunmatik ekran bulunuyor. Apple CarPlay bağlantısı devam ediyor, ancak artık daha yeni bir bilgi-eğlence sistemi yerleştirilmiş. Çerçevesiz bir dikiz aynası ve USB-C şarj portları da 2024 Mazda MX-5'te dikkat çekenler arasında yer alıyor.

Dördüncü nesil 'ND' MX-5, pek çok otorite tarafından büyük ölçüde mükemmel sürüş dinamiklerine sahip görülüyordu. Mazda 2024 için MX-5 içinse bu sebeple olacak ki mekanik aksamında sadece hafif değişiklikler yapmış.

MAZDA MX-5 PİST KULLANIMI

Tüm modeller, Mazda'nın "daha sonraki bir parametreye kadar" müdahale etmediğini ve "ilk kez piste çıkacak sürücüler düşünülerek daha dinamik, ancak güvenli bir sürüş deneyimi" sunması gerektiğini söylediği bir "Dinamik Denge Kontrolü" pist sürüş moduna sahip. Gaz pedalı da daha keskin bir gaz kelebeği uygulaması sağlayacak şekilde ayarlanmış ve Mazda'nın daha doğal bir tepki verdiğini iddia ettiği elektrikli direksiyon sistemi de revize edilmiş.

MAZDA MX-5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor yelpazesi ise aynı kalmış. Giriş seviyesindeki araç 130 bg gücünde 1.5 litrelik dört silindirli bir motora sahipken, bunun üzerindeki 2.0 litrelik ünite 181 bg güç üretiyor. Prime-Line donanım seviyesi 1.5 litrelik motorla eşleştirilirken, Exclusive-Line 1.5 ve 2.0 litrelik motorlarla sunuluyor. En üst seviye Homura ise sadece 2.0 litrelik motorla satılıyor.

2.0 şimdi bir ön takviye, sınırlı kaymalı diferansiyel ve Bilstein amortisörlere sahip. Diferansiyel, viraj dengesini iyileştirmek ve motorun çıkışına daha iyi uyum sağlamak için 2024 modelleri için revize edilmiş.

Tokyo Motor Show'da tanıtılan modelin fiyatı ve ne zaman bayilerde yer alacağı ise henüz açıklanmadı.