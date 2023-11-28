Mercedes Avrupa'daki ilk şarj merkezini açtı: Sayı 2000'e çıkacak

Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:21

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:25

Mercedes-Benz ocak ayında CES'te düzenlediği basın toplantısında yeni bir küresel hızlı şarj merkezi ağı planladığını duyurdu. İlk duyuru, on yılın sonuna kadar Kuzey Amerika, Avrupa ve Çin de dahil olmak üzere dünya çapında 2 bin Mercedes markalı merkezin kullanıma sunulması planlarını içeriyordu.

Mercedes bu girişimdeki ortağı ChargePoint ile ilk şarj merkezini kasım ayı ortasında Mercedes-Benz'in Atlanta yakınlarındaki ABD genel merkezinde açtılar.

O tarihten bu yana Çin'de de Chengdu ve Foshan merkleri faaliyete geçti. Bugün Mercedes, Avrupa'da ilk olmak üzere dördüncü bir şarj merkezinin açıldığını duyurdu.

Almanya'nın dijital ve ulaştırmadan sorumlu federal bakanı Dr. Volker Wissing, otomobil üreticisinin yerel elektrikli araç altyapısını güçlendirmesini açıkça destekledi ve şöyle konuştu:

''Şarj işlemi yakıt ikmali kadar kolay olmalıdır. İklim dostu elektrikli otomobillere geçiş isteğini ancak bu şekilde arttırabiliriz. Elektrikli mobiliteyi vatandaşlar için cazip hale getirmek siyaset ve iş dünyasının ortak hedefidir. Bizimle birlikte duran ve elektrikli araçlar sunmanın yanı sıra şarj altyapısının ileriye dönük olarak genişletilmesine de katkıda bulunan kararlı bir otomotiv endüstrisine ihtiyacımız var. Bu yılki 100 bin kamusal şarj noktası hedefine şimdiden başarıyla ulaştık. Bu, açıkları kapatmak için sıkı çalışmaya devam etmemiz için bir teşviktir. Mannheim'daki Mercedes-Benz Şarj Merkezi, şarj altyapısının yoğunlaştırılmasına yönelik önemli bir adımdır. Tüm kullanıcılara açık olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum.''

İTALYA VE FRANSA SIRADA

Mercedes'in tüm şarj merkezleri ağı, çoğu zaten 300 kW'lık şarj oranlarını geçemeyen tüm EV modellerine açık olacak.

İleriye dönük olarak, otomobil üreticisi yılsonundan önce ABD ve Çin'de daha fazla şarj merkezi açmayı planladığını paylaştı. Mercedes-Benz, 2024 yılında Almanya'nın yanı sıra İtalya, İspanya ve Fransa gibi Avrupa'daki diğer ülkelere de yeni şarj merkezleri eklemeyi planlıyor. Mercedes-Benz'in hedefi 2024 yılı sonuna kadar dünya çapında 2 binden fazla hızlı şarj noktasına sahip olmak ve 2030 yılına kadar bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarmak.