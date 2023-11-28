Volkswagen'den ''Artık rekabetçi değiliz'' itirafı: İşten çıkarmalar başladı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:08

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:15

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, Tesla gibi elektrikli araç liderlerine ayak uydurmak için maliyetleri düşürmeyi ve getirileri artırmayı hedefliyor.

VW CEO'su Thomas Shafer, pazartesi günü bir personel toplantısında yaptığı açıklamada, "Önceden var olan yapılarımız, süreçlerimiz ve yüksek maliyetlerimizin birçoğu ile artık Volkswagen markası olarak rekabet edemiyoruz" dedi. Reuters tarafından incelenen VW'nin intranetindeki bir gönderiye göre Shafer, yüksek maliyetler ve düşük verimliliğin rekabetçi olmayan otomobillere yol açtığı konusunda uyardı.

Marka, işleri tersine çevirmek için Haziran ayında, 2026 yılına kadar 10 milyar Euro tasarruf etmek üzere tasarlanmış yeni bir maliyet düşürme programı başlattı.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, önümüzdeki üç yıl içinde VW markasının getirisini yüzde 6,5'e çıkarmayı hedefliyor. Şu anda bu oran ise yüzde 3,6 civarında.

YAŞA GÖRE İŞTEN ÇIKARMA

İnsan Kaynakarı Kurulu üyesi Gunnar Kilian, VW'nin erken veya kısmi emeklilik teklif etmek de dahil olmak üzere personeli azaltmak için "demografik eğriden" yararlanacağını söyledi.

Kilian, "Sonunda şirket içinde tekrarlanan ya da iyi sonuçlar için ihtiyacımız olmayan şeyleri denize atacak kadar cesur ve dürüst olmamız gerekiyor" dedi.

Bu arada, tasarrufların çoğu işten çıkarmaların dışında gerçekleşecek. Kilian'a göre, VW yıl sonuna kadar daha fazla ayrıntı açıklayacak.

Almanya'da elektrikli araç sübvansiyonlarının sona ermesinin yanı sıra yüksek enflasyon ve faiz oranları VW'yi zor durumda bıraktı. Şirket ayrıca en büyük pazarlarında pazar payı alan elektrikli araç pazarı liderleri Tesla ve BYD'nin artan baskısıyla karşı karşıya.

TALEP DÜŞÜYOR İDDİASI

VW'nin elektrikli araçlara olan talebin düştüğünü iddia etmesine rağmen, Tesla'nın Model Y'si bu yıl Avrupa'da en çok satan araç olma yolunda ilerliyor.