Mercedes-Benz'den Türkiye değerlendirmesi: 'En az yüzde 25 oranında...'

Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:58

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:58

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, ''Rekor bir satış adediyle bu yılı kapatacağız. Ama biliyoruz ki önümüzde çok daha zor bir yıl var. Ona da bir yandan hazırlık yapıyoruz'' dedi.

Bekdikhan, aralık ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Mercedes-Benz E-Serisi'nin Türkiye tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Mercedes-Benz için Türkiye‘nin önemli bir pazar olduğunu dile getirdi.

Türkiye otomotiv pazarının ocak-ekim döneminde yaklaşık yüzde 64 büyüdüğüne dikkati çeken Bekdikhan, ''Hepinizin bildiği gibi bu sene bir rekor senesi olacak. Rekor bir satış adediyle bu yılı kapatacağız. Ama biliyoruz ki önümüzde çok daha zor bir yıl var. Ona da bir yandan hazırlık yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Otomotiv sektörünün küresel olarak şimdiye kadar hiç olmadığı kadar büyük bir değişimden geçtiğini belirten Bekdikhan, ''Biz de kendimizi bu değişime, hem adapte etmeyi hem de rakiplerimizden daha ilerisinde olmayı hedefliyoruz. Böyle bakarsanız stratejimizi tekrar hatırlatalım. 2030 yılına kadar olabilecek bütün segmentlerde bir elektrikli araçla yol almaya devam edeceğiz. Ve ondan sonra zaten mümkün olan bütün pazarlarda elektrik dışında bir araç satmayı hedeflemiyoruz'' diye konuştu.

YÜZDE 25'LİK ELEKTRİKLİ HEDEFİ

Markanın hedefleri ve planları çerçevesinde, 2025 yılından sonra herhangi bir benzinli veya dizel platformu geliştirmeyi bırakacaklarını, geliştirecekleri platformların elektrikli üzerine olacağını dile getiren Bekdikhan, 2039 yılında da karbon nötr olabilmeyi hedeflediklerini bildirirken sözlerini şöyle noktaladı:

''2024 yılına baktığımız zaman ise bizim hedefimiz en az yüzde 25 oranında bir elektrikli araç portföyüne, kendi portföyümüz içerisinde sahip olmak. Bunu da 'en az' olarak söylüyoruz. Yani gelecek sene ne satacaksak bunun yüzde 25’i minimum elektrikli araç olacak şeklinde bir hedefimiz var. Bunun üstünü yapmayı tabii ki hedefliyoruz.

Yepyeni zorluklar veya değişimlerle karşılaşıyoruz. Buna da adapte olmak zorundayız. Söylediğimiz tarihler bugün bir hedef olarak görülmeli. Ama tabii ki yol üzerinde çeşitli değişiklikler, adaptasyonlar mutlaka ülke bazında olacaktır diye de söylemek isterim.''

TÜRKİYE PAZARINA ÖZEL SEÇENEK

Öte yandan, Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere biri benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneği sunuluyor.

E 220 d 4MATIC 5 milyon 900 bin TL'den ve Türkiye için özel olarak üretilen E 180 ise 4 milyon 220 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.