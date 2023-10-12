Toyota bu kez Rolls-Royce'a kafa tutuyor: Century çok iddialı geliyor!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:02

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:35

Toyota, Century, tipik bir SUV olarak değerlendirilse de aracın tasarımındaki incelikler ve benzersiz ayrıntılar aracın sıradan bir SUV'a göre çok daha fazlasını sunduğunu gösteriyor.

Alçak sürüş pozisyonu, devasa çamurluklar ve kontrast renkli gövde kaplamalı Toyota'nın devi Century, dikkat çekici bir dış görünüme sahip. Ancak Toyota'nın Baş mühendiis Yoshikazu Tanaka, aracın arkadaki yolcuya odaklanarak tasarlandığını vurguluyarak şöyle konuştu:

"Bu aracı, Century'nin eşsiz karakterini koruyan ve aynı zamanda günümüzün değişen değerlerine uyum sağlayan bir taşıma çözümü olarak tasarladık. Bu, bizim için sıradan bir SUV yapmaktan öte, şoförle taşınabilirlik konseptinde yeni bir dönemin başlangıcı."

Century'nin sadece belirli bir kesime hitap etmeyeceğini vurgulayan Toyota'nın CEO'su Akio Toyoda ise lüks SUV'un, genç nesilleri de hedeflediğini paylaştı. Toyoda ardından şöyle konuştu:

"Daha önce Century'nin kendileri için olmadığını düşünenlerin de ilgisini çekecek bir model yarattık. Bu araç, lüksün ve konforun ötesinde bir deneyim sunuyor."

TOYOTA CENTURY FİYATI

Japonya'da 167 bin dolardan başlayan Rolls-Royce Culligan'a rakip olacak özellikleriyle Century, Toyota'nın mükemmeliyetçi yaklaşımını ortaya koydu.