Nissan binalara elektrik sağlayan modelini tanıttı

Japonya Mobilite Fuarı'nda sergilenecek olan Nissan Hyper Adventure konsepti çevreci ve sportif özellikleri ile dikkat çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:16
Nissan binalara elektrik sağlayan modelini tanıttı
Abone Ol google-news

Nissan, 25 Ekim'de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarı'nda sergileyeceği elektrikli konseptlerinde serisinin ikinci aracı olan Nissan Hyper Adventure'ı tanıttı.

Nissan Hyper Adventure'ın birincil hedefinin açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılamak olduğu açıklandı.

Yüksek kapasiteli bataryası ile kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına ve kamp alanlarını aydınlatmalarına imkân sağlayan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor.

V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) de güç aktarabiliyor.

Aracın iç mekanında çadır, kayak ve kano gibi dış mekan ekipmanları için kargo alanı da bulunuyor.

Arka koltuk sırası ise bir aks üzerinde 180 derece dönebiliyor.

Bu sayede aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı sunuyor. Otomatik uzatılabilir ve geri çekilebilir basamaklar içeren özellikse aracın en dikkat çeken ayrıntısını oluşturuyor. 


Nissan Hyper Adventure Nissan otomobil fuarı otomobil haberleri konsept araç

İlgili Haberler

Yeni otomobiller geliyor... 17 elektrikli model yılbaşından önce bayilerde: Fiyatları ve teknik özellikleri belli oldu

Yeni otomobiller geliyor... 17 elektrikli model yılbaşından önce bayilerde: Fiyatları ve teknik özellikleri belli oldu
Sıfır otomobil kampanyasına Jeep de katıldı: 175 bin TL indirim

Sıfır otomobil kampanyasına Jeep de katıldı: 175 bin TL indirim
'En güvenilir marka' belli oldu: 99.8 puanla o marka 7 yıldır zirvenin sahibi!

'En güvenilir marka' belli oldu: 99.8 puanla o marka 7 yıldır zirvenin sahibi!

En Çok Okunan Haberler