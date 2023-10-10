Nissan binalara elektrik sağlayan modelini tanıttı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:16

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:16

Nissan, 25 Ekim'de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarı'nda sergileyeceği elektrikli konseptlerinde serisinin ikinci aracı olan Nissan Hyper Adventure'ı tanıttı.

Nissan Hyper Adventure'ın birincil hedefinin açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılamak olduğu açıklandı.

Yüksek kapasiteli bataryası ile kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına ve kamp alanlarını aydınlatmalarına imkân sağlayan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor.

V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) de güç aktarabiliyor.

Aracın iç mekanında çadır, kayak ve kano gibi dış mekan ekipmanları için kargo alanı da bulunuyor.

Arka koltuk sırası ise bir aks üzerinde 180 derece dönebiliyor.

Bu sayede aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı sunuyor. Otomatik uzatılabilir ve geri çekilebilir basamaklar içeren özellikse aracın en dikkat çeken ayrıntısını oluşturuyor.