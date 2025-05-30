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Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...
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Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

30.05.2025 17:26:00
Güncellenme:
Savaşkan İskefli
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Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

Nissan, 1982’den bu yana otomobil tutkunlarının favorisi olan Micra modelini 2025'te tamamen elektrikli versiyonuyla yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor.

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

RENAULT 5 E-TECH İLE AYNI PLATFORM

Nissan, 1982 yılında ilk kez tanıttığı Micra modelini, 2025 yılı itibarıyla tamamen elektrikli bir versiyonla yeniden piyasaya sunuyor. Yeni Micra, Renault 5 E-Tech ile aynı platformu paylaşarak Fransa'nın Douai kentindeki ElectriCity fabrikasında üretilecek. Bu işbirliği, Nissan'ın elektrikli araç üretimindeki stratejik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

NISSAN MICRA TASARIMI

Yeni Micra, yuvarlak LED gündüz farları ve kompakt hatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle, üçüncü nesil Micra'yı andıran retro detaylar, araca nostaljik bir hava katıyor. 

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...
İç mekan ise iki adet 10 inçlik ekranla donatılmış. Ayrıca Google Haritalar entegrasyonu ve modern bir multimedya sistemi sunuluyor.

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

NISSAN MICRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Micra, 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle sunulacak. 40 kWh'lik versiyon, 90 kW (122 HP) güç ve 225 Nm tork sunarken, 52 kWh'lik versiyon ise 110 kW (150 HP) güç ve 245 Nm tork üretiyor. 

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

NISSAN MICRA ŞARJ SÜRESİ

Her iki versiyon da yaklaşık 400 km'ye kadar menzil sunuyor ve 15-80% şarj süresi yaklaşık 30 dakika sürüyor.

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

NISSAN MICRA NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Yeni Nissan Micra'nın Avrupa'da 2025 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor. 

Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

NISSAN MICRA FİYATLARI

Fiyatlar henüz kesinleşmemiş olsa da, başlangıç fiyatının 25.000 ile 32.000 sterlin arasında olması bekleniyor.

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