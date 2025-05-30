Nissan Micra yıl bitmeden geri dönüyor: Artık tamamen elektrikli...

RENAULT 5 E-TECH İLE AYNI PLATFORM Nissan, 1982 yılında ilk kez tanıttığı Micra modelini, 2025 yılı itibarıyla tamamen elektrikli bir versiyonla yeniden piyasaya sunuyor. Yeni Micra, Renault 5 E-Tech ile aynı platformu paylaşarak Fransa'nın Douai kentindeki ElectriCity fabrikasında üretilecek. Bu işbirliği, Nissan'ın elektrikli araç üretimindeki stratejik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.



NISSAN MICRA TASARIMI Yeni Micra, yuvarlak LED gündüz farları ve kompakt hatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle, üçüncü nesil Micra'yı andıran retro detaylar, araca nostaljik bir hava katıyor.



İç mekan ise iki adet 10 inçlik ekranla donatılmış. Ayrıca Google Haritalar entegrasyonu ve modern bir multimedya sistemi sunuluyor.



NISSAN MICRA TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yeni Micra, 40 kWh ve 52 kWh olmak üzere iki batarya seçeneğiyle sunulacak. 40 kWh'lik versiyon, 90 kW (122 HP) güç ve 225 Nm tork sunarken, 52 kWh'lik versiyon ise 110 kW (150 HP) güç ve 245 Nm tork üretiyor.



NISSAN MICRA ŞARJ SÜRESİ Her iki versiyon da yaklaşık 400 km'ye kadar menzil sunuyor ve 15-80% şarj süresi yaklaşık 30 dakika sürüyor.



NISSAN MICRA NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK? Yeni Nissan Micra'nın Avrupa'da 2025 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

