Nissan Skyline elektrikli olarak yeniden doğuyor

Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:58

Güncelleme: 28.11.2023 - 14:58

İkonik spor otomobil tamamen elektrikli oluyor. Yeni bir rapora göre, Nissan Skyline bir SUV'a ek olarak güçlü bir elektrikli fastback olarak yeniden doğacak.

Nissan'ın Skyline modeli 1969 yılında Prince Motor Company (orijinal Skyline üreticisi) ile birleştikten sonra doğdu.

Aynı yılın ilerleyen günlerinde daha fazla güç ve yol tutuşa sahip GT-R versiyonu tanıtıldı. Birkaç makyaj yapıldı, ancak Nissan 1989 yılına kadar ikonik R32 Skyline GT-R'ı piyasaya sürmedi.

Nissan Skyline GT-R, 90'ların otomobil dünyasına hâkim olduktan sonra "Godzilla" lakabını kazandı. Spor otomobil, bugün bildiğimiz Nissan GT-R'ın öncülü olarak biliniyor.

Nissan, mart ayında bir dönüşüm projesi olduğu ortaya çıkan elektrikli bir R32 Skyline GT-R ile dalga geçmişti. Ancak kasım ayında Japon Best Car Web'in yayımladığı bir rapor, aracın elektrikli bir SUV olarak yeniden doğacağını öne sürdü.

Elektrikli Skyline SUV, Nissan Ariya'yı temel alacak ve 2025 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Rapora göre, 450 beygir gücüne sahip olacak ve ABD'de Infiniti markası altında satılabilecek. Mevcut Skyline, Kuzey Amerika'da Infiniti Q50 olarak satılıyor.

Japon yayın organının yeni raporu Skyline'ın 4 kapılı bir fastback olarak da geleceğini iddia ediyor. Rapor, elektrikli Nissan Skyline fastback'in 443 beygir gücüne sahip olacağını ve 4 tekerlekten bağımsız kontrollü bir sürüş için önde ve arkada iki motor bulunacağını öne sürüyor.

Infiniti geçtiğimiz ay Qe elektrikli sedan konseptini tanıtarak ilk elektrikli aracının ön gösterimini yaptı. Önde ve arkada markanın imzası niteliğindeki "dijital piyano tuşu" aydınlatması yer alıyor.