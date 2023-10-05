Nissan'ın yeni konsept otomobili ortaya çıktı: Binalara elektrik aktarıyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 14:41

Güncelleme: 05.10.2023 - 14:41

Nissan, Tokyo'da bu ayın sonlarında yapılması planlanan Japonya Otomobil Fuarı öncesinde, elektrikli konsept araçlarını tanıtma kararı aldı. Bunlardan ilki dijital olarak tanıtılan Nissan Hyper Urban Crossover.

25 Ekim'deki basın gününe kadar dijital ortamda devam edecek olan araç tanıtımlarında, heyecanı artırmak üzere ‘Hyper’ kelimesi seçilmiş. Tanıtımlar üzerine 10, 17 ve 19 Ekim tarihlerinde duyurular yapılacak.

Nissan Hyper Urban eve güç sağlayan etkileyici V2H (araçtan eve) özelliği ile elektrikli araç (EV) ekosistemiyle tamamen iç içe olacak.

Böylece önemli enerji maliyetlerinde tasarruf sağlanarak elektrik şebekesindeki yük de azaltılacak. V2G (araçtan şebekeye) özelliği sayesinde, araç sahipleri, toplulukları desteklemek ve bu süreçte para kazanmak için fazla enerjiyi ise şebekeye aktarma imkânına sahip olacak.

Akıllı Şarj Yönetim Sistemi, araçları otonom bir şekilde şarj edebilen, binalara enerji aktaran ve de enerjinin verimli bir şekilde yönetimini sağlayan yapay zeka özelliğine sahip bulunuyor.