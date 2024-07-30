O marka 1.8 milyon aracını geri çağırıyor: Kaput kendiliğinden açılıyor!
Tesla, kaput sorunu nedeniyle 1,8 milyondan fazla aracını ABD'de geri çağırıyor. Kaput mandalı hayati risk taşıyor.
Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada, Tesla'nın açılmamış bir kaputu tespit etmekte yazılım hatası riski nedeniyle ABD'deki 1,8 milyondan fazla aracı geri çağırdığını duyurdu.
Açılmamış bir kaput tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebilir ve çarpışma riskini artırabilir.
NHTSA, Tesla'nın açık kaputu tespit etmek ve müşterilere bir bildirim göndermek için havadan bir yazılım güncellemesi yayımlamaya başladığını söyledi.
ETKİLENEN ARAÇLAR
Düzenleyici, geri çağırmanın 2021-2024 Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 Model Y araçları için geçerli olduğunu söyledi. Tesla, araçların Magna Closures Co Ltd. tarafından Çin'de üretilen bir kaput mandalı ile donatıldığını söyledi.
Şirket, mart ayında Çin'deki belirli Model 3 ve Model Y araçlarında istenmeyen kaput açma durumlarına ilişkin müşteri şikâyetlerini araştırmaya başladığını ve bir mandal donanım kurtarma ve hizmet içi araç incelemesi başlattığını söyledi.
Avrupa ve Kuzey Amerika'da bu türden daha az olay meydana gelirken, Tesla geçen ay kaput mandalı tertibatlarını incelemek için bölgelerde mühendislik çalışmalarına başladığını ve bu ayın başlarında bir geri çağırma kararı aldığını söyledi.
CYBERTRUCK DA GERİ ÇAĞRILMIŞTI!
Tesla haziran ayında ABD'de 11 binden fazla Cybertruck'ı ön cam silecekleri ve dış kaplamalarıyla ilgili sorunlar nedeniyle geri çağırmıştı.
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