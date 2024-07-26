Hibrit araçlarda ÖTV düzenlemesi: Fiyatlar 500 bin lira düşecek! Kalem kalem vergi indirimi...

Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:24

Güncelleme: 26.07.2024 - 11:24

Şarj edilebilir hibrit araçlara ÖTV teşviki Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan 7521 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde KHK'larda değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan ağırlıklı birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve sadece elektrikli menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan yüzde 30, 60 ve 70 oranlarından vergi alınacak.

YÜZDE 50 FARK

Önceki ve hâlâ yeni düzenlemeye uymayan hibrit otomobillerde geçerli olan uygulamada ÖTV oranları yüzde 45, 50 ve 80 olarak uygulanıyor. Ancak üst dilim olarak belirlenen 350 bin TL üzerindeki araçlardan yüzde 80 ÖTV alınırken bu fiyatın altında araç kalmadığı için uzun süredir yüzde 80'in altında ÖTV alınmayan hibrit otomobil Türkiye'de satılmıyordu. Yeni düzenleme ile bazı araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a kadar düşebilecek.

İŞTE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemede karbondioksit emisyonu ve menzili gerekli kriterleri (en az 70 km menzil, en fazla 25 gr CO2 emisyonu) karşılayan fişli hibritlerde (plug-in hibrit) sırasıyla:

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV

Motor hacmi 1,600 cm3'ü geçen ancak 1,800 cm3'ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1.35 milyon TL'yi aşmayan araçlardan ise yüzde 70 ÖTV alınması öngörülüyor.

FİYATLAR NE KADAR DÜŞECEK?

Yeni yasa ve bu yasaya uymayan araçlara uygulanacak olup değişiklik yapılmayan eski yasaya tabi araçlar üzerinden alınan vergiler karşılaştırıldığında sırasıyla;

Yeni yasa ile yüzde 70 ÖTV'ye tabi olanlar yüzde 5.56

Yeni yasa ile yüzde 60 ÖTV'ye tabi olanlar yüzde 11.12

Yeni yasa ile yüzde 30 ÖTV'ye tabi olanlar yüzde 27.78 daha uygun fiyatlarla satılabilecek.

İNDİRİM 500 BİN LİRAYI AŞACAK

Bu da yasa çıkmadan önce yüzde 80 ÖTV alınarak 2 milyona satılan bir otomobilin yasa ile belirlenen şartları sağlaması halinde fiyatının 500 bin liradan fazla (555 bin 600 TL) düşebileceği anlamına geliyor. Yeni yasa ile vergiler dahil (yüzde 80 ÖTV'li) 2 milyona satılan bir otomobilden 555 bin 600 TL daha az vergi alınabilecek.