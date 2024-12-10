Opel, bir milyonuncu üretiminin 25'inci yılını kutluyor

Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 10.12.2024 - 09:44

Şirketten yapılan açıklamaya göre, siyah renkli 'Opel Corsa B Edition 100' modeli, markanın üretim tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Almanya'nın yeniden birleşmesinin ardından inşa edilen ilk otomobil fabrikası olma özelliğini taşıyan Eisenach tesisi, elektrikli araç üretiminde öncü bir merkez haline geldi.

Opel'in 'Eisenach'ta üretildi' etiketiyle anılan başarı öyküsü, 1990 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasından sonra şekillenmeye başladı.

Yeni federal eyaletlere yatırım yapan ilk şirketlerden biri olan Opel, 1990 yılında Eisenach'taki geleneksel otomotiv sanayisinin potansiyelini değerlendirerek yeni yatırımlara yöneldi.

Kasım 1999'da, Thuringia'daki fabrikada üretilen bir milyonuncu Opel, siyah renkte bir 'Corsa B Edition 100' olarak üretim hattından çıktı.

ÜRETİMDE BEŞ TEMEL İLKE

Eisenach fabrikasının temel taşları Şubat 1991'de atıldı. Yaklaşık bir milyar Alman markı yatırım ve 19 aylık inşaat sürecinin ardından fabrika, 1992 yılında Opel Astra üretimine başladı.

1993 yılında banttan inen ilk Opel Corsa, Eisenach'ı küçük otomobil üretiminde merkez konumuna getirdi.

Eisenach fabrikasının başarısının temelinde çalışanların sürece dahil edilmesi, sürekli iyileştirme, kalite güvencesi, standardizasyon ve verimli lojistik olmak üzere beş temel ilke yer aldı. Bu ilkeler sayesinde tesis, Avrupa'nın en modern ve verimli otomobil fabrikalarından biri seçildi.

2012'de Opel ADAM'ın üretimiyle kapasitesini artıran fabrika, 2019’da kapsamlı modernizasyon çalışmaları sonrasında Opel Grandland modeline odaklandı.

Opel, 2023 yılında Eisenach'ta elektrikli araç üretiminde yeni bir dönemi başlattı.

Grandland Elektrik modeli, fabrikanın ultra modern, elektrikli araçlar için geliştirilen STLA Medium platformunda üretilen ilk araç olarak öne çıktı.

Yaklaşık 74 kWs batarya kapasitesine sahip model, emisyonsuz 504 kilometre menzil sunarak dikkati çekiyor.

Elektrikli araç üretimi için fabrikanın altyapısına 130 milyon avro yatırım yapan Opel, montaj süreçlerinden gövde atölyesine kadar birçok alanda kapsamlı değişiklikler gerçekleştirdi.

Yeni batarya atölyesi kurulan fabrikada, çalışanlara yüksek gerilim sistemleri konusunda özel eğitimler verildi. Ayrıca yenilenebilir enerjiye geçişi desteklemek amacıyla fabrikanın enerji ihtiyacını karşılayacak bir güneş paneli çiftliği kurulması da planlanıyor.

Eisenach tesisi, Opel’in sürdürülebilir üretim hedefleri doğrultusunda, hem çevresel hem de teknolojik açıdan yenilikçi adımlarla başarı öyküsünü sürdürmeye devam ediyor.