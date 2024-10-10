Yeni Opel Combo Elektrik Türkiye'de: İşte fiyatı ve tüm özellikleri...

Yayınlanma: 10.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 10.10.2024 - 17:56

Şirketten yapılan açıklamaya göre, emisyonsuz bir sürüş deneyimi sunan model, edition donanım seviyesiyle 1 milyon 749 bin liradan başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Günlük pratik kullanım ve ailelerin kullanıma uygun olan model, yeni ön tasarımı ve karakteristik Opel Vizör marka yüzü ile farklı bir tasarım sunuyor.

Model ayrıca ilk kez sınıfının en iyisi, göz almayan adaptif Intelli-Lux LED Matrix Far özelliği ile donatılıyor. Modern Alman tarzını yansıtan yeni model, akıllı çözümleri, yüksek verimli alan kullanımıyla dikkati çekiyor.

MODERN GÖRÜNÜM

Dış tasarımda parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, bagaj kapağının merkezindeki 'Combo' yazısı ve 16 inçlik alaşım jant tasarımı modele modern bir görünüm katıyor.

Ayrıca, modele Kiama Mavi ve Toskana Yeşil olmak üzere iki yeni renk seçeneği de eklendi. Bununla birlikte ısıtmalı, karartılmış ve açılabilir camlı bagaj kapısı, karartılmış¸ solar korumalı arka camlar, modelin konfor seviyesini artırıyor.

Modeldeki 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliğine sahip sezgisel multimedya bilgi/eğlence sistemi, eğlence seçenekleri ve bağlantı deneyimi sunuyor.

Çeşitli sürüş destek sistemleriyle sunulan modelde, yolculukları daha güvenli ve rahat hale getiren 18 farklı elektronik destek bileşeni bulunuyor. Ayrıca, tamamen elektrikli yeni model, 346 kilometre (WLTP) menziliyle 80 kilometre daha fazla yol kat edebiliyor.

346 KM'LİK EMİSYONSUZ SÜRÜŞ

Model tek şarjla yaklaşık 346 km (WLTP'ye göre) sessiz ve emisyonsuz bir yolculuk sağlarken, eco modda kullanıldığında şehiriçi menzili 458 km'ye kadar çıkıyor. Bu yüksek menzil, tamamen elektrikli güç aktarım sisteminin daha da geliştirilmesi ve düşük sıcaklıklarda batarya menzilinin korunmasına yardımcı olan yüksek verimli ısı pompası sayesinde gerçekleşiyor.

Ayrıca, bataryanın pratik şekilde zemin altına yerleştirilmesi sayesinde yolcular, kabinde örnek oluşturacak nitelikte geniş bir alana sahip olabiliyor.

Modelin 'Greenovation' olarak tanımlanan çevreci yapısı hem aracın hem de markanın ürün gamındaki karbondioksit ayak izini azaltmasında önemli bir role sahip.

136 HP (100 kW) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motora sahip model, 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Buna ek olarak, sürücüler kişisel tercihlere bağlı olarak Eco, Normal ve Power sürüş modları arasında seçim yapabiliyor.

SÜRÜŞ MODLARI

Yeni rejeneratif frenleme sistemi, direksiyonun arkasındaki kulakçıklar aracılığıyla üç farklı enerji geri kazanım seviyesinde (Hafif, Orta, Güçlü) ayarlanabiliyor.

Aracın şarj edilmesi durumunda ise 7,4kW'lık yerleşik şarj cihazı sayesinde bataryaya hızlı bir şekilde alternatif akım sağlanabiliyor.

Ayrıca, 100 kW DC hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada batarya kapasitesi yüzde 80 oranında şarj edilebiliyor. Yeni Combo Elektrik, 18,0 kWh/100 km'lik ortalama enerji tüketimi (WLTP'ye göre) ile son derece verimli bir sürüş sunuyor.

Beş kişilik alan sunan model, 4,4 metrelik uzunluğuyla yükleme alanı sağlıyor. Bagaj kapağındaki ayrı açılan cam gibi özellikler, kargo alanına erişimi kolaylaştırıyor.

60/40 katlanabilir arka koltuklar fonksiyonel bir yapı sunarken, farklı ihtiyaçlar için tasarlanan 35/30/35 katlanabilir arka koltuklar opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Model, göz almayan adaptif Intelli-Lux LED Matrix Far ile sunuluyor. Son teknoloji sürücü destek sisteminin öne çıkan özellikleri arasında hız sabitleyici ve multimedya pro paketi ile satın alınabilen 180 derece geri görüş kamerası yer alıyor.

MULTIMEDYA PRO

Isıtma özellikli yeni direksiyon tasarımı ve E-Toggle vites seçici de kullanım kolaylığı sağlıyor. 10 inçlik renkli dokunmatik ekrana sahip yeni bilgi sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.

Multimedya Pro Paketi ile satın alınabilen tamamen dijital 10 inçlik sürücü bilgi ekranı enerji tüketimi ve şarj verileri dahil olmak üzere tüm önemli bilgileri sunuyor.

Bu paket dahilinde yine 10 inçlik dokunmatik renkli HD ekranla beraber 6 adet hoparlörle ileri seviye multimedya ve müzik deneyimine sahip olunabiliyor.