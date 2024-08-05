Opel modellerinde 0 faizli finansman olanağı: 300 bin TL'ye varan taksit seçenekleri

Yayınlanma: 05.08.2024 - 16:37

Güncelleme: 05.08.2024 - 16:37

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel, birçok modelinde sıfır faizli finansman imkânı sunuyor.

Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.

Opel Astra, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Şirketin SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Opel Mokka'da 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânıyla Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA KAMPANYA

Gelecek dönemde tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan şirket, müşterilerine avantajlı finansman olanaklarıyla elektrikli modellerini de sunuyor.

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkÂnıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

OPEL HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

Şirket, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, ağustosa özel kredi seçenekleri, çevrim içi rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere sunduğu tekliflerle öne çıkıyor.

Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor.

Şirketin hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 250 bin lira için12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla yeni sahiplerini bekliyor.