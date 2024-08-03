Toyota Ichiban ödülü Toyota Plaza Aktoy ve Toyota Plaza Toyan'a verildi

Yayınlanma: 03.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 03.08.2024 - 17:46

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bayiler, satış performansı ve müşteri deneyiminin yanı sıra Toyota'nın herkes için mobilite sağlama vizyonuna katkı sağlamasıyla da değerlendirildi.

Avrupa'dan 2 bin 500'ün üzerinde yetkili satıcı 'Şehrin En İyi Bayisi' seçilmek üzere yarıştı. Bu yıl 35 ülkeden, müşteri memnuniyeti, kalite ve inovasyon alanlarında kendilerini kanıtlayan 46 yetkili satıcı önce müşteri anlayışlarıyla takdir edildi.

En iyi performans gösteren bayiler arasında Türkiye'den de iki bayi yer aldı. Toyota Plaza Aktoy ve Toyota Plaza Toyan, Ichiban ödülünün sahibi oldu. Toyota Plaza Aktoy, ayrıca 'Müşteri Deneyimi' kategorisinde özel ödülün sahibi olmayı başardı.

Ichiban ödülleri, bayilere Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Yoshihiro Nakata tarafından takdim edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin global mobilite partneri olan Toyota, en önemli yıllık etkinliklerinden biri olan Ichiban Zirvesi'ni Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenledi. Buraya davet edilen yetkili satıcılar ödüllerini alırken aynı zamanda olimpiyatlara ev sahipliği yapan Paris'i ve açılış törenini deneyimleme fırsatı buldu.