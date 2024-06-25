Opel, otomotiv üretiminin 125. yılını Rüsselsheim'da kutladı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:32

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:32

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl otomobil üretimindeki 125. yılını kutlayan Opel, Rüsselsheim'da yer alan genel merkezinde '1899'dan bu yana daima ileriye' sloganıyla büyük bir tören düzenledi. Kutlamalar kapsamında ise '1899'dan bu yana daima ileriye' sloganı öne çıktı.

Adam Opel Haus'ta gerçekleştirilen törenin onur konukları arasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein'ın yanı sıra Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO'su Carlos Tavares ile Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chereau yer aldı.

Konuklar, Opel CEO'su Florian Huettl ile birlikte, markanın en çok satan modeli olan Opel Astra'nın ve kardeş marka DS Automobiles'in DS4 modelinin üretildiği üretim tesisiyle beraber birçok farklı alanı ziyaret ettiler.

'ELEKTRİFİKASYON YOLUNDA İLERLİYORUZ'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yönetici'si (CEO) Florian Huettl, Opel'in otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimiyle elektrifikasyon yönünde gururla ilerlediğini belirtti.

Huettl, bugün, Opel ve Rüsselsheim için büyük bir gün olduğunu aktararak, ''Almanya Şansölyesi, Hessen Başbakanı ve diğer tüm konukların ziyaretleri beni çok onurlandırdı. Gün içerisinde Opel'in sağlam iş modelini ve cesur elektrifikasyon stratejisini paylaşma fırsatımız oldu. 2024'te portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız. Otomobil üretimindeki 125 yıllık deneyimimizle, biz ve çalışanlarımız elektrifikasyon yolunda inançla ve gururla ilerliyoruz. Ayrıca Rüsselsheim'da inşa edilecek yeni karbon nötr grEEn-campus ile çalışanlarımızın refahına da yatırım yapmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Alman Şansölyesi Olaf Scholz de Opel'in elektrikli ulaşım yolunda ilerleyen büyük bir otomobil şirketi olduğunu anlattı.

Opel'in 125 yıldır Rüsselsheim'da otomobil üretiliyor olması önemli ve etkileyici bir geçmişi işaret ettiğinin altını çizen Scholz, ''Otomobiller toplumumuzda önemli bir rol oynamaya başladığından beri, onları daha da iyi hale getirmek için burada her gün özenle çalışılıyor. Nesiller boyu çalışanlar Opel'i bugün olduğu büyük marka haline getirdi. Bir kez daha geleceğe doğru korkusuzca ve güvenle ilerliyorsunuz. Bu da örnek teşkil edecek nitelikte'' değerlendirmesinde bulundu.

YENI GRANDLAND VE FRONTERA

Yeni Opel Frontera ve Opel Grandland modelleri de 125. yıldönümü kapsamında ilk kez halka tanıtıldı. Eklenen iki yeni modelle birlikte Opel, 2024'te portföyündeki her modelin en az bir elektrikli versiyonunu lanse edecek. 2025'ten itibaren Avrupa'da pazara sunulan her yeni Opel modelinin tamamen elektrikli bir versiyonu olacak.

Opel, Açık Kapı Günü kapsamında binlerce ziyaretçiye Adam Opel Haus çevresinde çeşitli destekleyici programlar sundu. Alman marka, son 125 yılda otomotiv alanındaki kilometre taşlarını ortaya koyan bir yıldönümü sergisi düzenledi.

Opel Tasarım Merkezi de 60. yıldönümünü kutlamak üzere kapılarını ziyaretçiler açtı ve geçmişten bu güne çığır açan konsept otomobillere yönelik bir tanıtım gerçekleştirdi. Ziyaretçiler aynı zamanda tesisteki üretimin perde arkasına da göz atma fırsatı buldular.

Motor sporları hayranları Opel Corsa Rally Elektrik’e binme şansına sahip olurken, 15 yaşından büyük ve gerekli ehliyete sahip herkes Rocks Elektrik’i test etme imkanı buldu. Çocuk Köşesinde ise en küçük misafirler için eğlenceli bir ortam sunuldu. Çocuklar bu köşede pedallı otomobil parkurunda heyecanlı turlara katıldılar ve çeşitli etkinliklerin keyfini sürdüler.