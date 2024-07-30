Opel'den dev indirim: Elektrikli modelde tam 513 bin TL indirim açıklandı...

Yayınlanma: 30.07.2024 - 18:04

Güncelleme: 30.07.2024 - 18:04

Opel, Zafira Electric'in fiyatını 15.525 Euro (496 bin 200 TL) düşürdü.

Revize edilen Opel Zafira Electric'in artık sipariş edilebildiği açıklandı. Almanya'daki fiyatlar net 47.550 Euro'dan (1 milyon 572 bin 954 TL) başlıyor ve daha önce açıklanandan yaklaşık 15.000 Euro daha düşük. Ancak, yeni başlangıç fiyatı standart donanımı da büyük ölçüde etkiliyor.

Opel, Aralık 2023'te revize edilmiş Zafira Electric'i tanıttı. Aynı zamanda sunulan Combo Electric ile birlikte elektrikli Zafira, Stellantis Grup tarafından ekim ayında sunulan ve aynı anda on iki yeni hafif ticari araç içeren daha büyük bir girişimin parçasıdır.

OPEL ZAFİRA ELECTRIC ÖZELLİKLERİ

Vivaro Electric panel van modeli gibi Zafira Electric de PSA döneminde geliştirilen EMP2 temeline oturuyor. Vitesco Technologies tarafından tedarik edilen 100 kW'lık elektrik motoru da yerinde kalacak. Çok sayıda Stellantis otomobilinde bu EMR3, Stellantis ve Japon elektrik motoru uzmanı Nidec tarafından geliştirilen 115 kW'lık ve çok daha verimli bir modelle değiştirilmişti, ancak Zafira'da bu değişiklik yapılmadı. Bataryada da herhangi bir değişiklik yok. Müşteriler 50 kWh batarya ve opsiyonel 75 kWh batarya arasında seçim yapabiliyor. Büyük batarya ile eskisinden 20 kilometre daha fazla olarak 347 kilometreye kadar WLTP menzili mümkün olacak.

Ancak yeni olan, Stellantis'in talep yetersizliği nedeniyle daha kısa olan S varyantını (4,60 metre) tüm minibüslerinden çıkarmış olmasıdır. Artık sadece yaklaşık beş metre uzunluğundaki M ve 5,33 metrelik L versiyonları var. Dingil mesafesi aynı, ancak L versiyonunun arkada daha uzun bir çıkıntısı var.

OPEL ZAFİRA ELECTRIC FİYATLARI

Zafira Life Electric M olarak adlandırılan 50 kWh bataryalı yeni baz model Almanya'da 47.550 Euro'dan satışa sunuldu. Tam olarak aynı tahrik sistemine sahip bu varyantın önceki fiyatı 63.250 Avro idi. İptal edilen S varyantı daha ucuzken, küçük bataryalı L versiyonu 64.075 Euro olarak listelenmişti. Bugüne kadarki en pahalı model 70.075 Euro'luk 75 kWh bataryalı Zafria Life Electric L idi. Bu model şimdi Zafira Electric XL olarak yeniden adlandırıldı ve 'Edition' versiyonunda 54.550 Euro'dan başlıyor. Bu da öncekinden yaklaşık 15.525 Euro daha az. Daha yüksek değerli GS donanımında bile, Zafira Electric XL 75 kWh 62.100 Euro ile kâğıt üzerinde daha ucuz hale geldi.

YENİ - ESKİ FARKLARI

Ancak, InsideEVs'de eski ve yeni arasında ayrıntılı bir donanım karşılaştırması yapıldı ve taban fiyatı düşürmek için çok sayıda değişiklik fark edildi. Örneğin, koltuklar standart olarak sekiz, opsiyonel olarak altı, yedi veya dokuz koltuk artık deri döşemeli değil, sadece ekstra bir ücret karşılığında satın alınabiliyor.

Elektrikli ön koltuk ayarı da artık standart değil. Ve eğer 2. ve 3. sıradaki koltukları hareket ettirmek istiyorsanız GS donanımını tercih etmeniz gerekiyor ve artık daha ucuz Edition donanımında hareket ettirilemiyorlar.

Diğer önlemlerin başında ise temel modelde, daha önce elektrikli olarak çalıştırılabilen sürgülü kapılar her iki taraftan da manuel olarak çalıştırılabilmesi var. Buna ek olarak, Edition donanımı artık sadece 17 inç çelik jantlarla sunuluyor.

İç mekandaki dokunmatik ekran yedi inçten on inçe büyütülmüş olsa da, entegre uydu navigasyonu ve geri görüş kamerası artık sadece GS'de mevcut ve Edition donanımında navigasyon akıllı telefon üzerinden kullanılmalı.

Ayrıca Daha önce standart olan ısıtmalı koltuklar ve direksiyon simidinin yanı sıra ilave arka klima ile çift bölgeli otomatik klima artık sadece GS'de mevcut.

OPEL ZAFIRA ELECTRIC TÜRKİYE

Opel Zafira Electric henüz Türkiye'de satılmıyor. Markaya ait Zafira modeli 2.0 dizel 180 hp gücündeki motor ve 8 ileri otomatik vites ile tek donanım seçeneği olan Ultimate XL olarak kampanyalı 1 milyon 674 bin 900 TL'ye satışa sunuluyor.