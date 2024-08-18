Opel'in modern araç güvenlik öncüsü OSV 40...

Yayınlanma: 18.08.2024 - 17:33

Güncelleme: 18.08.2024 - 17:33

Opel'in modern araç güvenliğinde baz aldığı Opel Safety Vehicle (OSV) 40'ın üretilmesinin üzerinden 50 yıl geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel'in 1974'te ürettiği OSV 40 modelinin geliştirilmesi ve test edilmesinden ortaya çıkan bulgular yeni modellerin üretimine dahil edildi. OSV'de 1970'lerin ortalarından itibaren, özellikle kompakt sınıfta, modern araç güvenliği ön plana çıkarıldı.

Aracın geliştirilmesinden ve test edilmesinden elde edilen bulgular kısa sürede doğrudan yeni modellerin üretimine dahil edilirken aynı zamanda, deneysel araç insanların yavaşça değişen bilincine katkıda bulundu.

Opel, yeni nesil Astra modeliyle ileri teknoloji ürünü olan yardımcı sistemlere verdiği önemin altını çiziyor. Kompakt sınıfın en çok satan modellerinin kapsamlı standart donanımları, kamera bazlı aktif acil frenleme sistemi, şerit koruma özellikli aktif şerit takip sistemi, trafik işareti tespit sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, hız adaptasyon sistemi ve hız sabitleyici, ön ve arka park sensörleri, donanım seviyesine bağlı olarak gelişmiş trafik işareti tespit sistemi, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici, radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi ve IntelliVision 360 derece çevre görüş kamerası özelliklerine sahip.

Otomobil, ayrıca, arka çapraz trafik uyarısı, gelişmiş kör nokta uyarı sistemi ve şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemlerini de içeriyor.

Karakteristik Opel vizör marka yüzü, toplam 168 bağımsız LED hücreye ve 10 farklı aydınlatma moduna sahip adaptif Intelli-Lux LED pixel farları da içeriyor. Sürücünün gözlerini ve dikkatini yolda tutması için birçok bilgi, Intelli-HUD sanal gösterge paneliyle rahatlıkla görüntülenebiliyor.





OSV 40'IN ÜRETİLMESİ

1974'te İngiltere'nin Londra şehrinde düzenlenen Uluslararası Gelişmiş Araç Güvenliği Teknik Konferansı'nda güvenli kompakt otomobil fikrinin ortaya atılması üzerine Opel 50 yıldır güvenlik vizyonunu sürdürüyor. Güvenlik konusundaki çalışmalarını geliştiren şirket, Kadett C modelini temel alarak Opel Güvenlik Aracı anlamına gelen saatte 65 kilometre hızla önden çarpma hızını temsil eden OSV 40'ı üretti.

Opel mühendisleri, nihai ağırlığı 960 kilogram olan deneysel araçla, o zaman da optimum pasif güvenliğin yalnızca büyük ve ağır araçlarda değil, aynı zamanda kompakt araçlarda da ulaşılabilir olduğunu gösterdi.

Otomobil, sonraki çarpışma testleri sırasında tüm hedeflere ulaşırken dört kapının tamamı, saatte 65 kilometre hızla sert bir engele önden çarpmasına rağmen herhangi bir alet yardımı olmaksızın açılabildi. Otomobilin ön kısmı çarpma enerjisini başarılı bir şekilde sönümledi ve 50 santimetre kadar sıkıştı. OSV 40, 50 kilometre hızla bir sütunla önden çarpışma, arkadan çarpma, bir direkle yandan çarpışma ve 48 kilometre hızla devrilme testi sırasında da aynı derecede başarılı oldu.

OSV 40 tamponları, güvenliği artırmak için emici özellik sağlayan poliüretan köpükle dolduruldu. Aracın ön tarafında, saatte 8 kilometre üzerindeki çarpma hızlarında kontrollü bir şekilde kırılan, köpük dolgulu ek unsurlar kullanıldı. Köpük yapı, bu hızın altındaki önden darbelerin yalnızca küçük bir deformasyonla sonuçlanmasını sağlayacak seviyede enerjiyi sönümledi.

Böylece 'kendi kendini onaran' tamponun öncüsü tasarlanmış oldu. Mühendisler ayrıca, yandan darbelere karşı daha fazla güvenlik alanları oluşturmak adına eşik ve kapı boşluklarını poliüretan köpükle doldurdu.

Opel mühendislerinin geliştirdiği OSV 40 Güvenlik Aracı'nın içinde, bir kaza durumunda yolcuların temas edebileceği tüm yüzeyler 2 santimetrelik bir poliüretan köpük tabakasıyla yastık oluşturacak şeklinde desteklendi. Direksiyon ise alt direksiyon kolonunda konumlandırılan ek bir katlanabilir unsurla donatıldı.

Aracın kokpitinde de güvenlik ilk sırada yer aldı. Hella tarafından üretilen merkezi uyarı sistemi 11 fonksiyonu kontrol ediyor ve lambalarının yanmasıyla ilgili uyarla olası hataları gösteriyordu. Ayrıca karşıdan gelen araçlardaki sürücülerin göz kamaşmasını önlemek adına geliştirilen far uzaklığı ayarlı yenilikçi farlar, bu modelde kullanıldı. Arkadaki yolcular için panjur tipi koltuk başlığı sistemi geliştirildi. Böylece sürücünün arka görüş mesafesi engellenmemiş oldu.