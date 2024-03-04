Operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında 73 bin adet aracı filosuna kattı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2024 - 07:41

Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), NielsenIQ işbirliği ile hazırladığı, 2023 yılı sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı.

Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2023 yılında 78 milyar 200 milyon TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 73 bin adet aracı filosuna kattı. 2023 yılı sonu itibarıyla sektörün aktif büyüklüğü 166 milyar TL olarak gerçekleşti. Toplam araç sayısı 2022 yılı sonuna göre yüzde 3.7 artarak 254 bine ulaştı. 2023’te ödenen vergi toplamda 42 milyar TL’yi buldu. Rapora göre 2017 yılına kadar araç parkı açısından yükselen sektör, 2018 yılından itibaren düşüşe geçti. 2017 yılında 366 bin adede ulaşan operasyonel araç kiralama sektörü, 2022 ve 2023 yıllarında yaşanan yükselişe karşın 254 bin adet seviyesine ulaşabildi. Ortalama satın alma fiyatlarına bakıldığında 2017’den bu yana fiyatların yüzde 1141 arttığı görülüyor. 2017’de sektörün ortalama araç alım bedeli 93 bin 900 TL iken 2023’te bu rakam 1 milyon 71 bin 600 TL’ye çıkmış. 2022’de ortalama bedel 533 bin 700 TL olması da sadece bir yılda 0 km otomobil fiyatlarının 2 katına çıktığını ortaya koyuyor. 2023 yılı sektör sonuçlarını değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu verilerine göre operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısı 2023 yılında 2022 yılı sonuna göre yüzde 3.7’lik büyüme kaydederek 254 bine ulaştı. Operasyonel araç kiralama, yeni araçlara erişimi kolaylaştırarak bir yandan ülkemizde trafik ortamında daha güvenli yeni teknoloji ürünü araçların payının artmasını desteklerken diğer yandan da işletmelere müşterilerine karşı kurum imajının yüksek tutulmasında da destek oluyor” şeklinde konuştu.

HİBRİT YÜKSELİYOR

Rapora göre, Renault yüzde 17.6 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 17.1’le Fiat, yüzde 11,0 ile Toyota, yüzde 10.5 ile Volkswagen ve yüzde 9.6’yla Ford takip etti. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 41.4’lük bölümünü dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken benzinli araçların payı yüzde 49.2’ye, hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9.3’e yükseldi.

Operasyonel araç kiralama sektöründe gövde tipine göre araç tercih sıralamasında sedanın birinciliği devam ediyor. Toplam pazarda SUV gövde tipi lider olsa da operasyonel araç kiralama müşterilerinin ilk tercihi sedan oluyor. Sektörün toplam araç parkının yüzde 78.0’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 22.0 olarak gerçekleşti.

