Otokar, 18. Defence Services Asia 2024'te yenilikçi savunma çözümlerini sergiliyor

Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:13

Güncelleme: 08.05.2024 - 12:13

Otokar, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 18. Defence Services Asia (DSA) 2024 Fuarı'nda global pazarda öne çıkan zırhlı araçları COBRA II ve AKREP II'yi sergiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otokar, 6-9 Mayıs'ta düzenlenen fuarda kendi tasarımı ve üretimi olan zırhlı askeri araçlarının yanı sıra kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerini de tanıtıyor.

COBRA II, balistik koruma, mayın ve patlayıcı cihazlardan koruma özellikleriyle öne çıkarken, modüler yapısı sayesinde çok sayıda farklı göreve uyum sağlayabiliyor. AKREP II ise zırhlı keşif ve gözetleme görevleri için ideal olan düşük profilli ve yüksek hareket kabiliyetine sahip bir platform sunuyor.

Şirket, fuar süresince, Asya Pasifik bölgesindeki varlığını artırmak için mevcut ve potansiyel kullanıcılarıyla ilişkilerini geliştirirken, yeni işbirliği fırsatlarını da değerlendirecek.

33 BİNDEN FAZLA OTOKAR ASKERİ ARACI GÖREVDE

NATO ve Birleşmiş Milletler gibi önemli kuruluşların tedarikçisi olan Otokar, 4x4'ten 8x8'e kadar taktik tekerlekli araçlar, paletli zırhlılar, insansız araçlar ve kule sistemleri üretimiyle dikkati çekiyor.

Dünya genelinde 40'tan fazla ülkede 33 binden fazla askeri aracı aktif görevde olan Otokar, sektördeki deneyimini yenilikçi araç geliştirme çalışmalarına yansıtıyor.

Geçen yıl gelirinin yüzde 4'ünü AR-GE'ye yatıran şirket, yüksek mühendislik kapasitesi ve test uzmanlığı ile kullanıcı ihtiyaçlarını hızla karşılayan çözümler sunuyor.