Otokar'dan servis kampanyası: Ücretsiz kontol, bakımda yüzde 20 indirim...

Otokar, bu yıl da ticari araç sahiplerinin beklediği "Servis Günleri" kampanyasını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:15
Otokar'dan servis kampanyası: Ücretsiz kontol, bakımda yüzde 20 indirim...
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Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında Otokar ticari motorlu araç sahipleri işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanıp, araçlarını kış günlerine hazırlayacak.

Türkiye genelindeki yaygın servis ağıyla kullanıcısına satış sonrasında düşük bakım giderleri ve uygun parça maliyeti sunarak ticari araç sahiplerinin yükünü her daim hafifleten Otokar'ın 'Servis Günleri' kampanyası 18 Kasım'a kadar devam edecek.

Ticari araç sahipleri kampanya kapsamında işçilik, yedek parça, periyodik bakım ve mekanik parçalarda yüzde 20 indirim fırsatından yararlanacak.

Ticari araç sektöründe 60 yıllık deneyimiyle ürettiği araçları 5 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihraç eden Otokar bu yılki 'Servis Günleri' kampanyasında müşterilerine özel fırsatlar sunacak. Periyodik bakımı Otokar yetkili servislerde yaptıran müşterilere check-up ücretsiz verilecek. Ayrıca, garanti sonrası araçlar için Otokar Filtre Kitleri özel avantajlı fiyatlarla sunulacak.

Türkiye genelinde kampanyaya katılan yetkili servislerde geçerli olan 'Servis Günleri'nden faydalanmak için randevu alınması yeterli olacak.


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