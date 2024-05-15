Otokoç 2. El bayisi bir şehirde daha açıldı...

Yayınlanma: 15.05.2024 - 11:40

Güncelleme: 15.05.2024 - 11:40

Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, 1. Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Havaalanı Yolu'ndaki açılışta, bugünün kendileri için anlamlı ve güzel bir gün olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük acılar yaşadıklarını ve o günlerde Malatya'ya geldiğini anlatan Ekici, depremin ardından kentte açılış yapmanın kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

Ekici, kenti yeniden ayağa kaldırmanın ticaretle olacağını dile getirerek, böyle bir dönemde Malatya halkına, ekonomisine katkı sağlayacak bir bayiliği devreye almanın kendilerini keyiflendirdiğini bildirdi.

İkinci el sektörünün uzun süredir çift haneli büyüdüğünü ve kurumsallaştığını belirten Ekici, şöyle devam etti:

''Otokoç 96 yıllık bir firma. Kurumsal olarak sektörün temsili düşük ve burada da liderliğine yakışır bir şekilde öncü olması gerekiyordu. Türkiye'de 2028 yılına kadar 60 noktaya ulaşıyor olacağız. Malatya'da açtığımız bu bayilikte bunların ilklerinden. Dolayısıyla bu açıdan da çok anlamlı. Ümit ediyorum ki ikinci el sektöründe müşterilerine değer yaratmaya devam edecek ve aynı zamanda da sektörün diğer oyuncularına da ilham kaynağı olacak. Daha kaliteli hizmeti sunmak için, daha güvenilir hizmet sürecini inşa etmek için örnek, lider ve öncü olacak.''