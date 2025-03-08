Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

2025 Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili (WWCOTY) ödüllerinde 55 ülkeden 82 kadın otomotiv gazetecisinin oylarıyla 'Supreme Winner' unvanını kazanana otomobil modeli belli oldu.

AA
08 Mart 2025 Cumartesi, 16:03
Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yalnızca kadın otomotiv gazetecilerinden oluşan jüriye sahip WWCOTY, küresel otomotiv sektöründe dikkati çekiyor. Türkiye'den Ayça Çizer'in de jüri üyeleri arasında yer aldığı organizasyonda Hyundai Santa Fe, sürüş deneyimi, iç mekan genişliği ve verimlilik kriterlerinde öne çıktı.

Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

FİYAT PERFORMANS DENGESİ

Jüri üyeleri, beşinci nesil Santa Fe'yi detaylı analizler ve testler sonucunda büyük SUV kategorisinde birinci seçti. Değerlendirme kriterleri arasında güvenlik, kalite, teknoloji, tasarım, sürüş kolaylığı, performans, konfor, verimlilik, çevresel etki ve fiyat-performans dengesi yer aldı.

Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

GENİŞ İÇ MEKÂN

Hyundai Santa Fe, iç mekan esnekliği, tasarım anlayışı ve hibrit motor seçenekleriyle öne çıkarken, geniş iç mekan konforunun 'üst segment otomobiller seviyesinde' olduğu vurgulandı.

Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

KULLANIM KOLAYLIĞI VE PRATİKLİK

Model, güvenlik, kullanım kolaylığı, pratiklik, performans ve verimlilik özellikleriyle satışa sunulduğu pazarlarda iddiasını artırdı.

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