Kadınlar Dünyada Yılın Otomobili belli oldu: Ödül Güney Kore'ye gitti...

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yalnızca kadın otomotiv gazetecilerinden oluşan jüriye sahip WWCOTY, küresel otomotiv sektöründe dikkati çekiyor. Türkiye'den Ayça Çizer'in de jüri üyeleri arasında yer aldığı organizasyonda Hyundai Santa Fe, sürüş deneyimi, iç mekan genişliği ve verimlilik kriterlerinde öne çıktı.