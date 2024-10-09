Otokoç’un en kapsamlı Volvo tesisi Tarsus’ta açıldı: Tesisin elektrik enerjisi güneş enerjisinden elde edilecek

Yayınlanma: 09.10.2024 - 16:18

Güncelleme: 09.10.2024 - 16:18

Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Otokoç, showroom ağını genişletmeye devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler kapsamında, Otokoç’un Türkiye’deki en yeni ve en kapsamlı tesisi olma özelliği taşıyan Volvo Tarsus tesisinin açılışı törenle yapıldı.



Otokoç Otomotiv Şirket Lideri İnan Ekici, açılışta yaptığı konuşmada, Otokoç Otomotiv çatısı altında çözüm sağlayan Otokoç’un otomotiv perakendeciliğinde ilk akla gelen marka olarak konumlandığını söyledi. Otomotiv perakendeciliği ve araç kiralama alanlarında faaliyet gösteren Otokoç Otomotiv olarak, Türkiye dahil toplam 9 ülkede, 307 noktada ve 4 bine yakın çalışanla hizmet verdiklerini ifade eden Ekici, şöyle konuştu:



"Ne mutlu ki, şu anda Türkiye’nin lider mobilite şirketi ve Türkiye’nin en büyük 22. şirketi konumundayız. Otokoç Otomotiv, tüm şirket olarak geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar dolar ciro elde etti. Oluşturduğu katma değerle tüm çalışanlarımız, paydaşlarımız ve stratejik ortaklarımız yanında ülkemize de kazanç sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana insanların hayatını kolaylaştırma hedefiyle geliştirdiğimiz yeni hizmet ve uygulamaları sunuyor, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı tam 96 yıldır birincil önceliğimiz olarak kabul ediyoruz. Sürekli yenilenerek ve hep daha iyisini hedefleyerek otomotiv sektörüne değer katan Otokoç, her tür ihtiyaca uygun araç seçenekleri ve kapsamlı hizmet ağıyla 52 noktada otomotiv perakendeciliğinin lideri konumundadır."

'HİZMET İŞİ'

Söz konusu liderliklerini daha da pekiştirmek ve Tarsus bölgesine yönelik hizmetleri zenginleştirmek için yeni bir adım attıklarını belirten Ekici, şöyle devam etti:



"Bugün burada açılışını yaptığımız ve önde gelen markalarımızdan Volvo’nun satış ve satış sonrası bakım hizmetlerini gerçekleştirdiğimiz Tarsus’daki tesisimiz, Otokoç’un ülkemizdeki en yeni ve en kapsamlı Volvo tesisi olma özelliğini taşıyor. Volvo ile yol arkadaşlığımız, 2009 yılında Otokoç Taşdelen tesisi ile başladı; şu anda da Tarsus tesisimiz ile 9. noktaya ulaştık. Yıllar ilerledikçe bu sinerji etkisinin daha da güçlenerek gelişeceğini de biliyoruz. Bu iş ve güç birliği kapsamında, Volvo’nun Türkiye’deki satış adetlerine, pazar payına ve müşteri adedine ulaşma oranının artmasında önemli rol oynadığımızı düşünüyoruz. Volvo ise bizim bugünkü başarımıza ulaşmamızda önemli mihenk taşlarından biri durumunda. Yaptığımızın her yönüyle bir ’hizmet işi’ olduğunun bilincindeyiz."





2024 HEDEFİ

Otokoç Otomotiv Ford ve Volvo İş Birimi Lideri Tanıl Akçaoğlu da Otokoç olarak Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerini, hizmetlerinden daha erişilebilir ve kolay şekilde yararlandırmak için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. Hem fiziksel hem de dijital kanalları çeşitlendirerek müşterilere daha yakın hale geldiklerini belirten Akçaoğlu, "2024 yılının ilk 9 ayına baktığımızda Otokoç olarak tüm tesislerimizde Volvo satışlarında yüzde 31’in üzerinde pay ile yer almış olmamız başarımızın en önemli göstergelerinden biri. 2024 yıl sonunda toplam 4 bin satış adedine ulaşmayı hedefliyoruz. Otokoç’un Volvo markasıyla ilgili başarı karnesinin yalnızca satışla sınırlı olmadığını, yetkinlik ve müşteri memnuniyeti gibi önemli alanlarda da ödülleriyle başarının taçlandırıldığını belirtmek isterim. Bu başarılar, büyük bir özverinin, adanmışlığın ve iki markanın takım olarak gösterdiği uyumun bir sonucu" dedi.

TESİSİN ELEKTRİK ENERJİSİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELDE EDİLECEK

Tarsus tesislerinde hizmet verecekleri Volvo’nun, bu yapıyı daha da güçlendireceğine gönülden inandığını dile getiren Akçaoğlu, şöyle konuştu:



"Tarihi, coğrafi konumu, kültürel değerleri ve geleneği ile bölgeyi en iyi temsil edenlerden biri olarak konumlanan Tarsus’taki yeni tesisimiz ile Volvo müşterilerine Otokoç kalitesini ve güvencesini sunabileceğimiz için son derece mutlu ve gururluyuz. Tarsus, bulunduğu konum itibarıyla oldukça stratejik bir noktada, Çukurova Bölgesi’nin kalbinde yer alıyor. Tarsus’ta da müşterilerimiz; Volvo markasının güvenlik ve kalite unsurlarını teknoloji ile sunan, geniş araç yelpazesini bulabilecek. Otokoç Volvo Tarsus tesisi, 8 bin 880 metrekare arsa üzerinde, 820 metrekare showroom ve 830 metrekare servis alanı ile yeni araç satışı, servis için hizmet veriyor. Tesiste, yeni araç satışının yanı sıra, mekanik satış sonrası hizmetleri, yedek parça ve aksesuar satışı, sigorta, finansman ve araç koruma hizmetleri tek çatı altında sunuluyor. Diğer taraftan tesisimiz çok önemli bir zincirin de yeni halkasını oluşturuyor. Tesisin elektrik enerjisinin tamamı Niğde’de kurduğumuz güneş enerjisi santralinden sağlanacak. Bu yönüyle de Otokoç Otomotiv’in sürdürülebilirlik ve temiz çevre politikalarının somut bir örneğini görüyoruz."



BÖLGEYE YATIRIMA TEŞVİK

Açılışa katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Tarsus’u ileri taşıma hedefimiz doğrultusunda, yerel yönetimler olarak bütün yatırımcılarımızı bu bölgeye yatırım yapmaya teşvik etmek için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Vali Yardımcısı İbrahim Küçük’ün de katıldığı açılışta kurdele kesimin ardından katılımcılar tesisi gezdi.