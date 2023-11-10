Krank mili nedir? Krank mili ne işe yarar?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:16

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:16

Krank mili, düşük alaşımlı çelikten döküm yöntemiyle üretilen ve motorun çalışma prensibine yardımcı olan bir elemandır.

Krank mili, bir motor parçasıdır. Temelde pistondan aldığı alternatif doğrusal hareketi dairesel harekete çevirmekle görevlidir. Bu enerjiyi volan denilen araçla vites kutusuna iletir.

KRANK MİLİ NASIL ÇALIŞIR?

Pistonlardan piston kolları aracılığıyla gelen doğrusal hareketi dairesel bir harekete çevirmekle görevlidir. Krank mili ucundaki kasnak, kam miline hareketi iletmekte kam mili de su pompası ile akternatöre hareket vermek üzere tasarlanmıştır.